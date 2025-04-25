Benny Blanco'dan, Selena Gomez'e romantik balo sürprizi

Selena Gomez, daha önce yaşama fırsatı bulamadığı mezuniyet balosu deneyimini, nişanlısı Benny Blanco sayesinde özel bir anıya dönüştürdü. Blanco, birlikte yaşadıkları yerin yakınındaki bir alışveriş merkezinde ikisi için özel bir balo fotoğraf çekimi organize etti.

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24 Nisan’da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Blanco, Gomez’e hiç baloya gitmediğini öğrendikten sonra ona birlikte balo fotoğrafları çektirmek isteyip istemediğini sorduğunu anlattı. Gomez’in “Evet” yanıtı verdiğini belirten Blanco, bu özel anı sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

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Çift, alışveriş merkezine limuzinle gelirken yoldakilere "Baloya gidiyoruz!" diyerek keyifli anlar yaşadı. Mekâna rahat kıyafetlerle gelen Gomez ve Blanco, daha sonra özenle seçtikleri balo kıyafetlerini giydi. Gomez, fuşya rengi uzun bir elbise tercih etti. Blanco ise klasik bir smokinle eşlik etti.

Blanco, sosyal medya paylaşımında bu deneyimin ikisi için de beklenenden çok daha özel ve eğlenceli geçtiğini vurguladı. 2023 yılında ilişkilerini duyuran ünlü çift, Aralık 2024'te nişanlanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram