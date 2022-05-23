Benli: “Sigorta kıymet bilmektir”

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), her yıl düzenlediği Sigorta Haftası’yla hem sektör için önemli bir buluşma gerçekleştiriyor hem de sigortanın önemine dikkat çekiyor.

Galataport’ta düzenlenen ‘Sigorta Haritaları Sergisi’ ile başlayan 11. Sigorta Haftası etkinlikleri, Uluslararası Sigorta Zirvesi ile devam ediyor. “Sigortacılığın Geleceğini Yeniden Tanımlamak: Yeni Fırsatlar” temasıyla iki gün sürecek Zirve’nin ilk gününe katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Türkiye ekonomisinde sigorta sektörünün çok önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekti. Zaman şöyle konuştu: “Sektör, risklerin daha iyi yönetilmesine katkı verirken, birikimlerin büyümesini de sağlıyor, bünyesindeki fonlarla uzun vadeli yatırımlara, piyasaların derinleşmesine ve daha fazla likidite oluşmasına ön ayak oluyor. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın tam 32 katına tekabül eden 230 trilyon TL’lik teminat sağlayan sigorta sektörü, ekonomimizin sağlıkla geleceğe ulaşmasında kilit rol oynuyor. Ülkemizin hedeflerine varmasında en büyük desteklerden birini veren sektörü Bakanlık olarak desteklemeye devam edeceğiz.”

YENİ FIRSATLAR DOĞACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy konuşmasında sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün, ekonomilerin yarınını şekillendirecek dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün yönetilmesinde önemli rolü olacağını söyledi. Ersoy şöyle konuştu: “Katılım sigortacılığının ve yurt içi tasarruf birikimine önemli katkısı olan özel emekliliğin her geçen yıl daha da gelişmesi ve sektörümüzün uluslararası piyasalara uyum düzeyinin artması ile ülkemiz için sigortacılık alanında gelişim alanlarının ve yeni fırsatların doğacağına inanıyoruz. Kurum olarak tüm bu süreçlerin yönetiminde üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapma konusunda azim ve istekle çalışmaya devam edeceğiz.”

EKONOMİYE KATKI 421 MİLYARA ÇIKABİLİR

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılış konuşmasında sigorta sektörünün potansiyelini vurguladı. TSB Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Boğaziçi Üniversitesinden kıymetli akademisyenlerle birlikte hazırladığımız Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizine göre Türkiye sigortacılık sektörü penetrasyon oranının mevcut %2,2 oranından muadil ülkelerde gözlemlenen %4,5 seviyesine çıkması durumunda sektörümüzün ülkemizin milli gelirine ilave katkısı endirekt katkılar ile birlikte 421 milyar TL’ye kadar çıkıyor. Bu ilave katkı milli gelirimizde %7,5 oranında bir büyümeye tekabül ediyor. Bu çalışma, sektörümüzün arzu edilen noktalara gelmesi halinde ülke ekonomimize nasıl katkı sağlayacağını açık bir şekilde gösteriyor”

İTİCİ GÜÇ OLMAYA ADAY

Uluslararası siyasi gelişmeler, pandemi ve savaşlar nedeniyle zorlaşan küresel ekonomik koşullar ile iklim değişikliği, doğal afetler ve her geçen gün hızlanan dijitalleşme gibi pek çok konuya aynı anda uyum sağlamanın kolay olmadığını ifade eden TSB Başkanı Benli, tüm bunlara rağmen “Türkiye, emeklilik ve sigorta sektörü açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Üstelik bu potansiyel, ekonomimizin ‘itici gücü’ olmaya da aday” dedi.

Benli, sürdürülebilirlik odağında yeni iş modelleri geliştirilmesinin sektör açısından bir sorumluluk olmasının yanında, müşteri sadakatinin artırılması, sermayeye daha kolay erişim ve uzun dönemde şirket değerinin yükseltilmesi gibi faydaları nedeniyle de stratejik bir gereklilik haline gelmiş olduğunu ifade etti.

Önleyici tedbirler alınması için iklim değişikliğiyle mücadelede ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında güçlü bir kaldıraç görevi gören sigorta sektörünü ve paydaşlarını ortak ve kararlı adımlar atmaya davet eden Benli, konuşmasını “Daha bilinçli bir toplum, daha yaşanabilir bir dünya için, Sigorta Kıymet Bilmektir” sözleriyle tamamladı.

ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİNE EVSAHİPLİĞİ YAPACAK

Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde sigorta pazarları ve emeklilik yatırım fonlarının pandemi sonrası durumundan iklim değişikliği sorunu ve sürdürülebilirliğe, yapay zekâ ve insurtech’ten Türk sigorta pazarları arasındaki iş birliği beklentilerine kadar geniş bir çerçevede sektörün gündemindeki en önemli konular ele alınıyor.

Zirve’nin 24 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci günü, Türk dünyası için önemli bir iş birliğine ev sahipliği yapacak. Türkiye sigorta sektörü adına TSB, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki sigorta sektörünün ve sigorta pratiklerinin geliştirilmesine destek olmak, teknik uygulamalara ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına zemin sağlamak üzere bir platform kurulması için ilk adımı atacak. Üye ülkelerin sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek törende imzalanacak Mutabakat Zaptı, Türk dünyasındaki iş birliği için ilk resmî adım olacak.