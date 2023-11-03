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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Benim Küçük Yıldızım' 5 Kasım'da sahnede

        'Benim Küçük Yıldızım' 5 Kasım'da sahnede

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Benim Küçük Yıldızım' oyunuyla 25. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında 5 Kasım'da seyirciyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:57
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        'Benim Küçük Yıldızım' 5 Kasım'da sahnede
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Benim Küçük Yıldızım oyunuyla 25. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında seyirciyle buluşuyor.

        Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Buğra Can Ildırışık, Yunus Erman Çağlar, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy, Özge Kırdı, Pınar Pamuk, Aslı Menaz rol alıyor.

        Cengiz Özek’in yazıp yönettiği Benim Küçük Yıldızım, 5 Kasım Pazar günü 12.00 ve 15.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. Oyun biletleri, gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ ve biletinial.com adreslerinden temin edilebilir.

        BENİM KÜÇÜK YILDIZIM (3+ Yaş)

        Bir gün bir yıldız kayar… Gökyüzünden… Küçük kız onun peşine düşer… Belki gözündeki yıldıza ulaşamaz; ama bir yıldız şarkıcı kargaya, tavuklar için bir Yıldız gibi pırıl pırıl parlayan bir mısır tanesine, her nefes aldıkça bir yıldız parıldayan ateş böceğine rastlar… Hepsiyle arkadaş olur… Sonunda gerçek yıldızın içinde olduğunu, sevgi kardeşlik dostluk olduğunu anlar.

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        #İstanbul Kukla Festivali
        #Şehir Tiyatroları
        #Benim Küçük Yıldızım
        #tiyatro
        #OYUN
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