"DÖVMEYİ GİZLEMİYORUM"

Ben Affleck, dövmesiyle ilgili pek olumlu yorum almadığını söyledi. "Dövme gizli tuttuğum bir şey değil, fotoğraf çekimi falan yapmıyordum." diyen Affleck, "Şehrin iki saat kuzeyinde, Hawaii'deki bir adadaydık ve paparazzilerin orada olduğunu bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.