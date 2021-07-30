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Ben Affleck, Anka Kuşu dövmesiyle gündemde: Benim için önemli bir şeyi temsil ediyor - Magazin haberleri

Ben Affleck sırtındaki dövmeyle gündemde

Şarkıcı Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelmesiyle gündemde olan oyuncu Ben Affleck, renkli Anka Kuşu dövmesiyle konuşuluyor. Geçtiğimiz mart ayında Hawaii tatili esnasında tüm sırtını kaplayan dövmeyle dikkat çeken Affleck, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

30.07.2021 - 10:42 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve eski nişanlısı Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan Ben Affleck, dikkatleri bu kez sırtındaki dövmeye yöneltti.

  • Affleck, geçtiğimiz mart ayında Hawaii tatili esnasında plajda çekilen fotoğraflarında, tüm sırtını kaplayan renkli Anka Kuşu dövmesiyle dikkat çekmişti.

  • Önceki gün The Ellen DeGeneres Show'a katılan 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, aylar sonra sırtındaki dövme hakkında ilk kez konuştu.

  • "DÖVMEYİ GİZLEMİYORUM"

    Ben Affleck, dövmesiyle ilgili pek olumlu yorum almadığını söyledi. "Dövme gizli tuttuğum bir şey değil, fotoğraf çekimi falan yapmıyordum." diyen Affleck, "Şehrin iki saat kuzeyinde, Hawaii'deki bir adadaydık ve paparazzilerin orada olduğunu bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

  • Ünlü oyuncu, sahilde yeni filmi "Triple Frontier"deki rol arkadaşları; Charlie Hunnam, Oscar Isaac ve Garrett Hedlund ile birlikte vakit geçirmişti.

    Dövmesinin beğenilmediğini söyleyen Ben Affleck, yinede onu savunarak, "Benim için önemli bir şeyi temsil ediyor." dedi.

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