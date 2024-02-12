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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda çıplak olarak ağaca kravatlarla bağlanmış cansız bir erkek cesedi bulundu! - Son dakika haberi

        Belgrad ormanında vahşet! Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu

        İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda tam bir vahşet yaşandı. Olayda çıplak halde bir ağaca kravatlarla bağlanmış erkek cansız bedeni bulundu. Emniyet güçleri bölgede inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:28
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        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
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        Sarıyer'de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre Sarıyer´de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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        Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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