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        Haberler Gündem Belediye işçisi çöplükte kayboldu

        Belediye işçisi çöplükte kayboldu

        Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde kaybolduğu iddia edilen işçi için arama çalışmaları başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 03:23 Güncelleme: 19.11.2023 - 03:23
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        Belediye işçisi çöplükte kayboldu
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        Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde; Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı.

        Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi.

        Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda Z.M.'ye ulaşılamazken, arama çalışmaları yoğun yağış nedeniyle sonlandırıldı. Ekiplerin sabah erken saatlerde Z.M.'yi aramak için çalışmaları tekrar başlatacağı öğrenildi.

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