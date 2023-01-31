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Belediye işçilerinin bulduğu mozaikler cam kafesle kapatılarak sergileniyor

Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir park yakınlarında temizlik yapan belediye işçilerince 16 yıl önce bulunan Roma dönemine ait mozaikler, koruma altına alındı

Giriş: 31.01.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Belediye işçilerinin bulmuştu... Cam kafesle korunuyor
Belediye işçilerinin bulmuştu... Cam kafesle korunuyor
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AA

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Ayvaz Parkı yakınlarında 2007'de belediye işçileri tarafından kayalık ve ormanlık alana yakın yerde yürütülen çalışma sırasında tabana işlenmiş çeşitli desenler bulunan mozaiklere rastlandı.

AA'nın haberine göre bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Tokat Müze Müdürlüğünden gelen uzmanlar, yaptıkları inceleme sonucunda yaklaşık 20 metrekarelik mozaiğin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

CAM KAFESLERLE KAPATILIP KORUMAYA ALINDI

Mozaiklerin bulunduğu alan, Niksar Belediyesi tarafından hem ziyaretçilerin görebilmesi hem de korunması için üzeri cam kafeslerle kapatılıp korumaya alındı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, mozaiklerin bulunduğunu alanın bir giriş yolu olduğunu, yolun devamının bugün toprak altında olan Roma hamamına açıldığını söyledi.

Roma'nın son dönemi ile erken Bizans dönemine ait mozaiklerin hamamın önemini gösterdiğini dile getiren Özcan, "Mozaik yollardan geçerek hamama gelinen bir ünite. Niksar, büyük bir metropol şehir. Bu şehrin önemli liderlerinin, yöneticilerinin ancak girebildiği bir hamam. Üst düzey yöneticilerin girebildiği bir hamam" dedi.

"BURASI 15 YILDIR KORUMA ALTINDA"

Belediye olarak mozaiklerin bulunduğu alanı korumaya aldıklarını anlatan Özcan, "Niksar'ımızın her yeri eser olduğu için kaledeki kazılarımız devam ediyor. Burayla ilgili Ayvaz Parkı Projesi, kültür parkı ve rekreasyon projesini tamamladık. İnşallah projelerimize finans kaynağını temin ettiğimizde Niksar'ımızın, Tokat'ımızın turizmine kazandırmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

Özcan, Niksar'ın her tarafının tarih olduğunu vurgulayarak, "Pers, sonra Pontus Krallığı dönemini yaşamış. Milattan önce 350'li yıllarda Roma ile tanışmış. Roma'dan sonra Bizans, ardından Danişmentliler, sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yaşamış bir yer. Bu eseri koruma amaçlı güvenlik içine aldık. Burası 15 yıldır koruma altında" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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