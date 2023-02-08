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Belediye başkanı fırınını açmayanlara bir daha açılmama talimatı verdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fırıncıları denetledi. Başkan Tahmazoğlu, bugün fırınını açmayanların fırınlarının bir daha açılmaması talimatı verdi.

Giriş: 08.02.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Belediye başkanından fırınını açmayanlara talimat!
İHA

Kahramanmaraş’ta iki büyük depremden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Fırıncıları gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kapalı olan dükkanların bir daha açılmaması talimatı verdi. Uçakla ekmek getirttiğini belirten Tahmazoğlu, fırıncı esnafının dükkanlarını açmasını istedi. Tahmazoğlu, bugün dükkanlarını açmayanların bir daha açtırılmaması talimatı verdi.

Öte yandan Başkan Tahmazoğlu sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenerek, “Kıymetli hemşehrilerim, odun ateşiyle ekmek yapılan pide fırınlarımız açıldı. Lütfen biraz daha sabırlı ve duyarlı olalım. Bu zor günleri birlikte atlatacak; yaralarımızı beraber saracağız inşallah” dedi.

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