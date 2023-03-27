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Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı: Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Beled Suresi okunuşu ve anlamı: Beled Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Beled Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 20 ayettir. Sure adını ilk ayetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde anlamına gelmektedir. Surede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddi ve manevi birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Beled Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 27.03.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Beled Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Beled Suresi, Kur'an'ın 90. suresidir. Sure 20 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılan Sure ismini ilk 2 ayetinde geçen ve beldeler şehirler anlamına gelen el-beled kelimesinden alır. Bu surede el beled kelimesi ile Mekke şehri kastedilmektedir. Beled Suresi'nde insanların zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiği, bu sebeple olgun insan olabilmek ve yüce gayelere erişebilmek için sıkıntılara göğüs germe mecburiyeti olduğu söylenir. Gücüne ve servetine güvenerek Allah'a karşı gelenlerin aldandığı, insanlara yardımlaşma, sabır ve merhamet tavsiyeleri anlatılır. Beled Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Beled Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Beled Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1. La uksimü bilhazelbeledi.

    2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.

    3. Ve validin ve ma velede.

    4. Lekad halaknel'insane fiy kebedin.

    5. Eyahsebü en lenyakdire 'aleyhi ehadün.

    6. Yekulü ehlektü malen lübeden.

    7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.

    8. Elem nec'al lehu 'ayneyni.

    9. Ve lisanen ve şefeteyni.

    10. Ve hedeynahünnecdeyni.

    11. Felaktehamel'akabete.

    12. Ve ma edrake mel'akabetü.

    13. Fekkü rekabetin.

    14. Ev ıt'amün fiyyevmin ziy mesğabetin.

    15. Yetiymen za makrebetin.

    16. Ev miskiynen za metrebetin.

    17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.

    18. Ol,eke ashabülmeymene.

    19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.

    20. 'Aleyhim narün mü'sadetün.

  • Beled Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1. Yemin ederim bu beldeye.

    2. Ki, Rasûlüm sen bu beldede yaşamaktasın.

    3. Yine yemin ederim babaya ve çocuğuna ki:

    4. Biz insanı dünya ve âhirette karşılaşacağı pek çok zorluk içinde yarattık.

    5. Yoksa o, kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

    6. İslâm'a düşmanlık yolunda övünerek: "Yığın yığın servet tükettim" diyor.

    7. Yoksa, kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

    8. Biz ona vermedik mi iki göz?

    9. Bir dil ve iki dudak?

    10. Biz ona hayır ve şer iki yolu da gösterdik.

    11. Fakat insan, sarp yokuşu aşmak için bir gayrete soyunmadı.

    12. Sen o sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin?

    13. Bir köleyi veya esiri hürriyetine kavuşturmaktır.

    14. Yahut bir salgın açlık gününde yemek yedirmektir;

    15. Ya bir akraba olan yetîme,

    16. Veya toprağa uzanıp kalmış, hiçbir şeyi olmayan yoksula.

    17. Bir de iman etmek ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

    18. Böyle yapanlar, amel defterleri sağlarından verilecek olan uğurlu ve mutlu kimselerdir.

    19. Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar da amel defterleri sollarından verilecek olan uğursuz ve bedbaht kimselerdir.

    20. Onların cezası ise, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış olan bir ateşte yanmak olacaktır.

  • Beled Suresi Konusu

    Surede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddî ve manevi birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Ayrıca yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.

    Beled Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada doksanıncı, iniş sırasına göre otuz beşinci suredir. Kaf suresinden sonra, Tarık suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Beled Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Belde” diye çevrilen beledden maksat Mekke’dir. “Ana baba ve bunlardan meydana gelen çocuklar”ın kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar, “Âdem ve zürriyeti, Nuh ve soyu, İbrâhim ve soyu, Hz. Muhammed ve soyu, genel anlamıyla anne baba ve çocuklar” şeklinde özetlenebilir. Taberî, gerekçelerini açıklayarak bizim de katıldığımız son manayı tercih etmiştir (bk. XXX, 125).

    Müfessirler 2. ayetteki hill kelimesinin farklı anlamlarından hareketle ayete şu manaları da vermişlerdir: a) “Bu şehirde hayvan ve bitkilerin bile dokunulmazlığı olduğu halde müşrikler sana eziyet etmeyi helâl sayıyorlar.” Bu takdirde ayette müşriklerin kutsal kentin hürmetini çiğneyerek Hz. Peygamber’e eziyet etmeleri kınanmaktadır. b) “Bir gün gelecek, Mekke’yi zalim putperestlerin elinden kurtaracaksın ve o zaman kentin dokunulmazlığı senin için geçici olarak kaldırılacaktır.” Bu takdirde ise Hz. Peygamber’in ileride bu kenti fethedeceği ve fetih sırasında şehirde çatışmaya girmesine geçici olarak izin verileceği bildirilmiş demektir. Nitekim öyle de olmuştur (Şevkânî, V, 517-518; Elmalılı, VIII, 5825).

    4. ayette geçen kebed kelimesi “acı, sıkıntı, zahmet” gibi anlamlara gelmektedir. Bu da insanın, doğduğu günden öleceği güne kadar az veya çok sıkıntılar, ihtiyaçlar, acılarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösterir. “Hayat mücadelesi” ifadesinin genel kabul görerek kullanılması da insanın dünya hayatının “mücadele” şeklinde özetlenebileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda insana mücadele gücü ve iradesi de kazandırmaktadır. Ayetlerde ayrıca Hz. Peygamber’in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı baskılara ve bunlara kendini hazırlaması gerektiğine de bir işaret olduğu anlaşılıyor.

  • Beled Suresi Kaç Ayet?

    • Beled Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.

    Beled Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Beled Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 593. Sayfada başlayıp 594. Sayfada biter ve 30. Cüzde yer alır.

    Beled Ne Demek?

    • Beled kelimesi “şehir, belde” anlamına gelmektedir. 

  • Beled Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Beled suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Beled suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Beled Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    • Beled suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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