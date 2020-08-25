Belçim Bilgin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Hatırla Sevgili dizisi ile hafızalara kazınan ve birçok başarılı işlere imza atan Belçim Bilgin hakkında detaylar haberimizde...

BELÇİM BİLGİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Belçim Bilgin (31 Ocak 1983, Ankara) Türk sinema ve dizi oyuncusu.

31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğan Kürt kökenli Türk oyuncu Belgin'in baba tarafı Diyarbakır ve anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup çok yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir.[1] Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı.

Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi.

Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer almıştır. Şu sıralar Hekimoğlu dizisinde "Selin Kurt" karakterine hazırlanmaktadır.