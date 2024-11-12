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        Belçika'daki hükümet krizi sürüyor

        Belçika'da haziran ayında yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 18:10 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:10
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        Belçika'daki hükümet krizi sürüyor
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        Kraliyetten yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe seçimin galibi Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart De Wever'i sarayda kabul etti.

        De Wever'in sunduğu raporu değerlendiren Kral, hükümetin kurulmasıyla ilgili net ilerleme olmadığını, 25 Kasım'da yeni görüşme yapılacağını duyurdu.

        De Wever, bir önceki görüşmede Kral'a istifasını sunmuş ancak Kral kabul etmeyerek, ek süre vermişti.

        Süreç

        De Wever, seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

        Partisi N-VA tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği için De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. gelen Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.

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        Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

        Koalisyon görüşmelerinde yer alan, sol eğilimli tek parti Flaman Vooruit müzakerelerden çekilmişti.

        653 gün hükümet kurulamamıştı

        Belçika'da federal bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

        Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #belçika
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