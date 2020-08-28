Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden muhalefete komşu ülkelerden destek gelmesi üzerine Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sert tepki geldi.
Belarus'un Orşa kentinde faaliyet gösteren bir tesiste incelemelerde bulunan Lukaşenko, Litvanya ve Polonya'nın ülkesine yaptırım kararı almasını eleştirerek, "Bize diz çöktüreceklerini, tanklarla, roketlerle korkutacaklarını zannettiler. Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz. Hükümete, Litvanya limanlarında bazı değişiklikler için talimat verdim. Litvanya ve Polonya mallarının akışı yüzde 30 oranında Belarus limanları üzerinden gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Lukaşenko, bu ülkelerin mallarını ancak Karadeniz ve Baltık üzerinden Rusya ve Çin'e gönderebileceğini vurguladı.
"RUSYA'NIN COVİD-19 AŞISINI İLK BİZ KULLANACAĞIZ"
Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik-V" aşısı ile ilgili Rusya'ya övgüde bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konu üzerinde görüşme yaptıklarını ve prensipte anlaştıklarını duyurdu. Lukaşenko, aşının dünyada ilk kez Belarus'ta halka uygulanacağını açıkladı.
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