Beko, Eurocucina fuarında yeni ankastre serisini tanıttı

Beko, İtalya’nın Milano kentinde 16-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Eurocucina Fuarı’nda, yeni tasarım, sürdürülebilir ankastre ürün serileri ve Sağlıklı Pişirme Köşesi konseptleriyle sunduğu teknolojilerini ziyaretçileri ile buluşturdu.

Sürdürülebilir, enerji ve su verimli teknolojilere odaklanan Beko Eurocucina’da Ankastre Geniş Hacimli Amerika Tipi Bulaşık Makinesini ilk kez dünyaya tanıttı.

Geniş Hacimli Amerika Tipi Bulaşık Makinesi, geniş tabak ve kadehler gibi ekstra büyük eşyalar için tam yük kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor.

Özel temizleme jetleri ve üçüncü sepeti ile artık sadece çatal bıçak takımı için değil, aynı zamanda kaseler ve fincanlar için ekstra alan sağlıyor.

CornerIntense teknolojisiyle geleneksel sabit eksenli su püskürtme sisteminin aksine, püskürtme kolları hareketli bir eksende dönerek bulaşık makinesinin her köşesine de ulaştığı belirtilior. Ayrıca deterjan kalıntılarının ortadan kalkmasını sağlayarak verimli bir temizlik sunuyor. Beko bulaşık makinelerinde sunulan AutoDose özelliği ile ürün bu özelliğe sahip olmayan ürünlere kıyasla yaşam döngüsü boyunca %32 daha düşük karbon ayak izine sahip.