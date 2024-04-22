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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Beko, Eurocucina fuarında yeni ankastre serisini tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Beko, Eurocucina fuarında yeni ankastre serisini tanıttı

        Beko, mutfak teknolojileri fuarı Eurocucina'da yeni ankastre serisini tanıttı. Marka, iF Design tasarım ödülünü de almış olan Midnight Ankastre Fırın Serisi'ni, ziyaretçilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:38
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        Eurocucina'da yeni serisini tanıttı
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        Beko, İtalya’nın Milano kentinde 16-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Eurocucina Fuarı’nda, yeni tasarım, sürdürülebilir ankastre ürün serileri ve Sağlıklı Pişirme Köşesi konseptleriyle sunduğu teknolojilerini ziyaretçileri ile buluşturdu.

        VERİMLİ TEKNOLOJİLERE ODAKLANIYOR

        Sürdürülebilir, enerji ve su verimli teknolojilere odaklanan Beko Eurocucina’da Ankastre Geniş Hacimli Amerika Tipi Bulaşık Makinesini ilk kez dünyaya tanıttı.

        Geniş Hacimli Amerika Tipi Bulaşık Makinesi, geniş tabak ve kadehler gibi ekstra büyük eşyalar için tam yük kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor.

        Özel temizleme jetleri ve üçüncü sepeti ile artık sadece çatal bıçak takımı için değil, aynı zamanda kaseler ve fincanlar için ekstra alan sağlıyor.

        CornerIntense teknolojisiyle geleneksel sabit eksenli su püskürtme sisteminin aksine, püskürtme kolları hareketli bir eksende dönerek bulaşık makinesinin her köşesine de ulaştığı belirtilior. Ayrıca deterjan kalıntılarının ortadan kalkmasını sağlayarak verimli bir temizlik sunuyor. Beko bulaşık makinelerinde sunulan AutoDose özelliği ile ürün bu özelliğe sahip olmayan ürünlere kıyasla yaşam döngüsü boyunca %32 daha düşük karbon ayak izine sahip.

        "DÜNYA FIRIN ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASI"

        Eurocucina 2024 fuarında konuşan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, “Dünya mutfak aletleri pazarının büyüklüğü 2023 yılında 280 milyar dolara ulaştı. Türkiye ise dünya fırın üretiminin %10’undan fazlasını gerçekleştiriyor. 2023 yılında Türkiye'de üretilen mutfak aletlerinin yaklaşık %65'i ihraç edildi. Şirketimiz 122 ülkeye mutfak ürünleri ve teknolojileri ihraç ediyor. Türkiye’nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için yatırımlarımızı artırıyoruz. Avrupa beyaz eşya pazarının yaklaşık yarısını oluşturan ankastre kategorisinde son dönemde minimalist tasarımlar, akıllı mutfak teknolojileri, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve kişiselleştirilmiş mutfaklar ön plana çıkıyor. Beko markamızla Avrupa’da beyaz eşyadaki liderliğimizi, ankastre kategorisinde sunduğumuz kaliteli, sürdürülebilir, yenilikçi ve şık ürün alternatiflerimiz ve istikrarlı sürdürdüğümüz pazar payı artışlarımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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