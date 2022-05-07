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Bekçilik sınavı ne zaman, ücreti ne kadar? Bekçi alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır? Bekçilik başvuruları son başvuru tarihi

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik şartları neler, sınavı ne zaman?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine alınacak olan 3.250 bekçi için başvurular 28 Nisan'da başlamıştı. Başvurular devam ederken bekçilik sınavı ne zaman, ücreti ne kadar? Sorusu gündeme geldi. Henüz başvuruda bulunmayan adaylar ise bekçilik şartları ve son başvuru tarihini araştırıyor. İşte bekçi alımı ile ilgili detaylar...

07.05.2022 - 02:15 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bekçi alımı başvuruları devam ederken henüz başvuruda bulunmayan adaylar bekçilik başvuru detaylarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Polis Akademisinin 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. İşte bekçi alımı 2022 başvuru tarihi ve şartları hakkında...

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Bekçi alımı başvuruları için adaylar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Bekçi alımı ön başvuruları 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu bilgiye dayanarak ön başvuru için son tarihin 13 Mayıs Cuma gününe denk geldiğini söyleyebiliriz.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için yaptığı açıklamada,

    "Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    En az 167 cm boyunda olmak, 

    Beden kitle indeksi 18 ile 27 (dahil) arasında olmak. 

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

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