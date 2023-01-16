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beIN Trio yorumcuları, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kararlarını masaya yatırdı

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile dönerken beIN Trio'da eski hakemler, mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz'in kararlarını değerlendirdi.

Giriş: 16.01.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile dönerken beIN Trio'da eski hakemler, mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz'in kararlarını değerlendirdi.

  • PENALTI MI, DEĞİL Mİ?

    SORU: "Lazar Markovic'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?"

    Bülent Yıldırım: "Çok net bir aldatma.

    Deniz Çoban: Aldatmaya yönelik hareket, sarı kart olmalıydı.

    Lale Orta: Abartılı bir atma, sarı kart gerekli.

  • SARI KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "Kitsou'nun Mert Hakan'a faulünde sarı kart gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Faul çalışıyor, sarı kart vermiyor. Bu hakem arkadaşlarımız faulü, disiplin cezasını, oyun kontrolünü bilmiyor. Ama çıkıp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçı yönetiyor. Maçtaki tüm çaldıklarını, çalmadıklarını göstersek, insanlar "2. Lig'de bile maç yönetemez" der.

    Bülent Yıldırım: Kitsou rakibini arıyor ve yüzüne vuruyor. Net sarı kart.

    Lale Orta: Çok net bir sarı kart.

     

  • SAGAL'A KART VERİLMELİ MİYDİ?

    SORU: "Sagal'ın Ferdi'ye falünde kart gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Sagal'a ilk faul yapılıyor. Kalkıyor ve vurmakla, vurmamak arasında Ferdi'ye bir faul yapıyor. Hepsi 30 saniyede oluyor. Net sarı kart ama Sagal, kendisine yapılan faul verilmediği iiçin sinirleniyor.

    Bülent Yıldırım: Crespo, Sagal'a faul yapıyor ama verilmiyor. Sonra sinirleniyor. Buna hakkı yok, tartışmasız sarı.

    Lale Orta: Hakemin kararları tartışılmaya çok açık. Burada sarı gerekliydi.

  • KART DOĞRU MU?

    SORU: "Jevtovic'in Crespo'ya faulünde kart gerekir mi?

    Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz geliyor. Bu hareketin gelişi faul. Crespo arkasını dönüp kendini korumasa, daha çok biçilecek. Net bir sarı kart.

    Deniz Çoban: Doğru kart.

    Lale Orta: Sarı doğru.

     

  • SORU: "Jevtovic'in Crespo'ya faulünde kart gerekir mi?

    Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz geliyor. Bu hareketin gelişi faul. Crespo arkasını dönüp kendini korumasa, daha çok biçilecek. Net bir sarı kart.

    Deniz Çoban: Doğru kart.

    Lale Orta: Sarı doğru.

  • DJLOBODJI'YE KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "Papy Djilobodji'nin Valencia'ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Papy Djilobodji vurduğunda havada rakiplerine kontrolsüz güç kullanıyor. Bu sert bir hareket. Bunu karşıdan kaburgaya yapsanız kırmızı olur. Burada şiddet arkadan, sarı olmalıydı. Burada Valencia'da kırık bile olabilirdi.

    Deniz Çoban: Acımasız ve gaddarcaa! Hakem buna faul çalmadı. Topa bakıyor, ihlalin olacağı yere bakmıyor. Oyuncu burada masum değil. Sadece sarı diyemiyorum, kırmızı gösterse daha doğru bulurum. Ama bir sarı kart gösterse, onu da kabul edebilirdim. Hiçbir şey yapmadı. Buarada VAR'ın işi yok, hakem kendi görecek. Sedya çağırmıyor, tedaviyi içeride yaptırıyor. Hakemin kafası maçta değildi.

    Lale Orta: Burada kart olmalıydı. En azından sarı olmalıydı. Kırmızı gösterse bile eleştirilmezdi.

     

  • DJILOBODJI'NİN KARTI DOĞRU MU?

    SORU: "Papy Djilobodji'nin Batshuayi'ye faulünde kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: Nihayat kart çıkardı.

    Lale Orta: Doğru.

    Bülent Yıldırım: Kart doğru.

     

  • GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

    SORU: "Gaziantep'in golünden önce faul kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Yerdeki ayaktaki için faul çaldı. Ferdi'nin eliyle yüzüne bir müdahalesi var. Buna faul çalsa ve sarı verse, itiraz etmem. Burada faul yok.

    Deniz Çoban: Ispatlayamam ama eminim, aşağıdkai müdahaleye faul çaldı. Şansına Ferdi'nin eli rakibini yokluyor. Sorsak, buna faul çaldığını söyler. İtiraz etmem ama kart gerekir. Faule yanlış demiyorum, bu kadar hata içinde, bu kadar şey olur...

    Lale Orta: Kesinlikle yanlış faul.

  • SAGAL'IN İLK SARI KARTI

    SORU: "Sagal'ın ilk sarı kartı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Sagal oyunu bozuyor, sürekli faul yapıyor ve oyunu bozuyor diye sarı veriyorsa, doğru. Ama oyunu hakem okuyamıyor. Sadece bu faul için kart verdiyse, yanlış. Sagal sürekli faulle oynadı.

    Bülent Yıldırım: Aynı gerekçelerle sarı doğru. Sagal sürekli faullü oynadı, gecikmeli kart.

    Lale Orta: Sarı kart doğru.

  • SAGAL'IN KIRMIZI KARTI...

    SORU: "Sagal'ın ikinci sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Hakemin kararından sonra protesto amacıyla topa vurdu. Buna hakemin yapacağı bir şey yok.

    Deniz Çoban: Maçtaki nadir doğru kararlardan.

    Lale Orta: Sarı doğru.

  • SZALAI'NİN SARI KARTI?

    SORU: "Szalai'nin Joao Figueiredo'ya müdahalesinde sarı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Buna faul çalıyor ve sarı veriyor! Bu neyin sarı kartı?

    Bülent Yıldırım: Faul yok, futbol böyle oynanır. Sarı kartı anlamadım.

    Lale Orta: Futbolda yan yana elle temas olur. Burada faul yok. Kart da yanlış.

     

  • SERDAR DURSUN'UN MÜDAHALESİ...

    SORU: "Serdar Dursun'un Jevtovic'e müdahalesi var mı, devam doğru mu?"

    Deniz Çoban: Kargaşa içinde hakem bunu görmeyebilir. Ancak hakem bu seviyeye uygun olsa, tacı attırmaz. Taç öncesi oyuncu yerde, yardımcı hakem de kariyerinde ilk kez Süper Lig maçı yönetiyor. Tecrübeli olsa uyarır ve oyunu başlatmaz.

    Bülent Yıldırım: Burada faul var. Sarı gerekli.

    Lale Orta: Bilinçli müdahale, sarı olmalıydı.

  • RÖVEŞATA, SARI KART...

    SORU: "Serdar Dursun'a röveşata sonrası sarı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Oyuncunun kafası oradayken bu hareketi yapamazsınız. Bu sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart.

    Lale Orta: Doğru bir kart.

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