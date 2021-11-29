'Kadınlarınız haklarını kaybediyor' 0:00 / 0:00

11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Festivali'ndeki yarışma filmlerinden 'Beyaz İnek İçin Balad' filminin yönetmenleri Behtash Sanaeeha ve Maryam Moghaddam izleyicilerin sorularını cevapladı

HABERTURK.COM

Film gösterimleri ve akademik programları devam eden 11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Festivali'nde film ekiplerinin katılımıyla düzenlenen soru cevap etkinliği büyük ilgi görüyor.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden 'Beyaz İnek İçin Balad' filminin gösterimi Atlas 1948 sinemasında gösterildi. Film gösteriminin ardından düzenlenen soru - cevap etkinliğinde filmin yönetmenleri Behtash Sanaeeha ve Maryam Moghaddam izleyicinin sorularını cevapladı.

'Bize Bir Şey Olmaz Zannettik'

İzleyiciden gelen "Türkiye'deki kadın hakları için ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Behtash Sanaeeha ve Maryam Moghaddam; "İran'da devrim olmadan önce kadınlarımız sizler gibi daha fazla hakka sahipti. O yüzden bize bir şey olmaz zannettik. Devrim olduktan sonra hukuk sisteminde geriye döndük. İslamın kısas uygulaması ile yönetiliyoruz. Hukukta herhangi bir yorumlama yok. Ancak ne yazık ki Türkiye'de de bu konuda geriye gidiş gözlemliyoruz. Kadınlarınız haklarını kaybediyor" dediler.

'Beyaz İnek İçin Balad' Kadıköy Sineması'nda

'Beyaz İnek İçin Balad', 29 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 21.15'te Kadıköy Sinemasında yeniden gösterime girecek. Film gösteriminin ardından film ekibi ve yönetmenler izleyicilerden gelen soruları yanıtlayacaklar.

BEYAZ İNEK İÇİN BALAD

Yönetmen: Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam

Oyuncular: Maryam Moghaddam, Alireza Sanifar, Pourya Rahimisam, Avin Purraoufi, Farid Ghobadi, Lili Farhadpour

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