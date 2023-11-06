"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"



Adam Levine, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirtmişti.



Levine, mesajında eşinin ve çocuklarının hayatındaki en önemli insanlar olduğunu da belirtmişti. Adam Levine, sonra da tüm sorumluluğu aldığını vurgulayıp, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diye yazmıştı.