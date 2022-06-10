Begüm Topçu ile kendisi gibi oyuncu olan Cantuğ Turay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Masal'ı, 2017'de kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten bir müjdeli haber daha geldi.