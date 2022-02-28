"PANDEMİ ŞARTLARI BENİ ÇOK ZORLADI"

Kütük, gazetecilerin "Artık mutlu haberi ne zaman öğreneceğiz? Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "O dönemler benim hassas olduğum dönemlerdi, gözyaşıma hakim olamamıştım ama artık bu konularda kendimi daha iyi hissediyorum ve pandemi şartları beni çok zorladı. Çünkü arkadaşlar 2.5 senedir aşı olmalı mıyız vs." derken araya eşi Erdil Yaşaroğlu girdi.

Yaşaroğlu, "Sen neyden bahsediyorsun anlamadım. Pandemi ile ne alakası var? Bu kirli dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum!" ifadelerini kullanarak eşine takıldı.