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Begüm Kütük: Çocuğum olursa mutluluktan tepineceğim!

Oyuncu Begüm Kütük, karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte dün akşam Etiler'deydi. Kütük, muhabirlerin, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim" yanıtını verdi

28.02.2022 - 09:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Begüm Kütük, önceki akşam 2010 yılında evlendiği karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Çift, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • Kütük, "15 sene önce ben buraya yakın bir yerde oturuyordum, Erdil'de benim iki apartman köşemde oturuyordu komşuydu. Sevgiliyken hep bu mekanda otururduk, pandemiden dolayı bayağıdır gelmiyorduk şimdi bolca geldik, eski günleri andık. O zamanlar ben 25 yaşındaydım, Erdil 35 yaşındaydı küçücüktük ya burada böyle buluşurduk." dedi.

  • "ERDİL HİÇ ROMANTİK DEĞİL"

    Yaşaroğlu, muhabirlerin "O zamanlar hiç Begüm Hanım'ın karikatürünü yaptınız mı?" sorusuna "Güzel şeylerin karikatürünü yapamıyorum." şeklinde yanıt verdi. Begüm Kütük ise "Ben kumsala bile yazıyorum ismimizi ama Erdil hiç romantik değil, Sevgililer Günü'nde ben çiçek alırım. Evin romantiği benim." ifadelerini kullandı.

  • "PANDEMİ ŞARTLARI BENİ ÇOK ZORLADI"

    Kütük, gazetecilerin "Artık mutlu haberi ne zaman öğreneceğiz? Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "O dönemler benim hassas olduğum dönemlerdi, gözyaşıma hakim olamamıştım ama artık bu konularda kendimi daha iyi hissediyorum ve pandemi şartları beni çok zorladı. Çünkü arkadaşlar 2.5 senedir aşı olmalı mıyız vs." derken araya eşi Erdil Yaşaroğlu girdi.

    Yaşaroğlu, "Sen neyden bahsediyorsun anlamadım. Pandemi ile ne alakası var? Bu kirli dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum!" ifadelerini kullanarak eşine takıldı. 

  • "BU KONUDA YARALIYIM"

    2018'de 3.5 hamileyken bebebeğini kaybeden Kütük, bunun üzerine "Korktum ama pandemiden, daha büyük aksilikler olabilir belki. Zaten bu konuda yaralıyım, kötü şeyler yaşadım." dedikten sonra Erdil Yaşaroğlu da "Korkma kız bir şey olmaz." ifadelerini kullanarak çocuk istediğini dile getirdi.

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