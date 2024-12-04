Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için kan istedi
Begüm Birgören'in annesi Belgin Birgören ameliyat oldu. Birgören, annesinin operasyonu için takipçilerinden kan yardımı istedi
Oyuncu Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için harekete geçti. Annesinin geçireceği operasyon için sosyal medyadan bulunduğu paylaşımla A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyledi.
"HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"
Bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" mesajını yayımladı.