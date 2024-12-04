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        Haberler Magazin Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için kan istedi - Magazin haberleri

        Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için kan istedi

        Begüm Birgören'in annesi Belgin Birgören ameliyat oldu. Birgören, annesinin operasyonu için takipçilerinden kan yardımı istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 08:09 Güncelleme: 04.12.2024 - 08:09
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        Yardım istedi
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        Oyuncu Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için harekete geçti. Annesinin geçireceği operasyon için sosyal medyadan bulunduğu paylaşımla A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

        "HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

        Bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" mesajını yayımladı.

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        #Begüm Birgören
        #Belgin Birgören

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