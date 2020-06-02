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Koronavirüsten korunmak kendini eve kapatan Bedirhan Soral, önceki gün ablası Hande Soral ile güneşli havanın tadını çıkardı. Ablası ve köpeği Ceku ile yolculuk yapan Soral, arabada çekilen pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Soral'ın "Yol arkadaşlarım çok tatlı" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.