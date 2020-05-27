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Karantinayı kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile geçiren Hande Soral, bu süreçte Instagram paylaşımlarına ağırlık verdi.

Önceki gün kedisi ve erkek kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Soral, şu ifadeleri kullandı

Şakrak bizim 2'inci çocuğumuz. Bülent Şakrak'ın bebeklerinden birinin kızı. O yüzden adı Şakrak... Şimdi 10 yaşında.

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