Aslında uzun süredir İsmail ile ayrı şehirlerdeydik. Bu süreçte bir arada olmak bize iyi geldi. Ertelediğimiz birçok şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu.

Online açılan sergi, oyun ve konserleri takip ediyorum. Evde de spor rutinimi oturttum.