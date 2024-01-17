Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi
Bedelli askerlik yerleri, 2024 yılı için başvuruda bulunan asker adayları tarafından merak ediliyor. Askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 yılı için başvuruda bulunan askerlik yükümleri ödemelerinin ardından merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere açıklamlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.
Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubaelerinden duyurulacak.
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BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.