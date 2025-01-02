Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak 2025? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?

        Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) celp ve sevk tarihlerini duyururken, 2025 yılı bedelli askerlik ücreti gündemdeki yerini aldı. Bedelli askerlik ücreti yılda iki kez 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre hesaplanmaktadır. Hatırlanacağı gibi bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz – 31 Aralık 2024 dönemi için 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak açıklanmıştı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücretine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı başvuru şartlarını taşıyan yükümlülerin gündemindeki yerini aldı. Yeni bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenecek. 2025 yılı bedelli askerlik ücreti ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak 2025? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz – 31 Aralık 2024 dönemi için 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti.

          Yeni bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenecek.

          Bedelli askerlik ücreti 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

          Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

          1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

          a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

          b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

          c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

          ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya

          kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

        • 5

          2. Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:

          a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

          b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

        • 6

          c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

          ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

          3. Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

          a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,

          b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.

        • 7

          4. Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.

          5. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2’nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.

        • 8

          6. Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.

          7. Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa