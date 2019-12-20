Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 20 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32285-25022)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32713-12783)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32805-18617)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32791-12783)

- PINAR Mh., 1229. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1228. Sk., AHMET ARİF Cd., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32785-20942)

- SELİMPAŞA Mh., 5007. Sk., 601. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32856-24457)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32907-28421)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32908-28282)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32909-28190)

- ÖMER AVNİ Mh., İNEBOLU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32910-3064)

- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., CEMİL CAHİT TOYDEMİR Sk., İRFAN BAŞTUĞ PAŞA Cd., İZZETTİN ÇALIŞLAR Sk., MEHMET ALİ ÜLGEN Sk., MÜŞİR ABDULLAH Sk., MUZAFFER GÖKSENİN Sk., MUZAFFER TUĞSAVUL Sk., RIDVAN KORAL Sk., VİLLA Cd., YILDIZ POSTA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32959-3496)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1285. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32938-28003)

- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32956-3651)

- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., FİRUZE Sk., YENER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32960-3817)

- DENİZKÖŞKLER Mh., İSKELE Cd., KEMAL SUNAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında FATİH Mh., 830. YANYOL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32995-11676-11686-11678-11921)

- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32957-3561)

- ESENTEPE Mh., TEVFİK ERDÖNMEZ PAŞA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32958-3665)

- FATİH Mh., FLORYA MENEKŞE YOKUŞU Sk., KUBİLAY Cd., FIRAT ÇIKMAZI Sk., BEYAZ YALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32996-11683-11682-11677)

- GENÇOSMAN Mh., AYAZMA Cd., AYAZ Sk., YOLCU Sk., YETKİN Sk., ULUS Sk., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., ŞEBBOY Sk., SARDUNYA Sk., MERA Sk., MANOLYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33009-696)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., SEMA Sk., PAŞA Sk., MEVSİM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33073-31565)

- İSTİNYE Mh., POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33081-4197-4151)

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33083-4473)

- SANCAKTEPE Mh., HACI NURETTİN AKBULUT Cd., CAMBAZTEPE Cd., HACI ARİF BEY Cd., FEDA Sk., KAYALAR Sk., DEVECİOĞLU Sk., KEMER Sk., MELEN Sk., TEMMUZ Sk., UYUM Cd., YÜKSEL Sk., NAMDAR Sk., KONAK Sk., AYIŞIĞI Sk., GÜMÜŞDENİZ Sk., ÇOBAN Sk., PİRAMİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33116-26315-25518-25387-25445-25324-25388-25443-25441-25442-25417-25330)

- OSMANİYE Mh., OSMANİYE E-5 YAN YOL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33123-1923)

- DEMİRKAPI Mh., ÖNDER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33129-31905)

- SEYİTNİZAM Mh., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ÇIRPICI Mh., ÇINAR 11 Sk., ÇINAR 9 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33125-1451)

- SAHİL Mh., MARMARA Cd., KOCATEPE Cd., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33133-21755-27296TM)

- HÜRRİYET Mh., AKGÜL Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., ERTUĞRUL Sk., NURSEMA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33151-9115 T.M.)

- DENİZKÖŞKLER Mh., KAZAK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33155-21528 TM DEPAR:1)

- İMRAHOR Mh., ABDULLAH GÜL Cd., DARI Sk., CANNUR Sk., BEHİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33166-28795-29210-40005)

- GÜNEŞLİ Mh., GÜMÜŞ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33215-31557)

- BEŞYOL Mh., FABRİKALAR Cd., BEŞYOL YAN YOLU Sk., BİRLİK Cd., KARADENİZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33160-11296-11243-12391)

- MAVİGÖL Mh., HESAP Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33178-28794)

- PINAR Mh., 1235. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33209-22605 DP1)

- SULTANİYE Mh., 638. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33210-27232 DP6)

- KUŞTEPE Mh., TAN Sk., KISMET Sk., FİDAN Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., ÖZGÜR Sk., MECİDİYEKÖY Mh., LATİ LOKUM Sk., MERT Sk., EMEK 1 Sk., AHU Sk., UĞUR Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33212-9345 T.M.)

- YEŞİLOVA Mh., 5.KANARYA Sk., CENNET Mh., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33219-11656)

- ALTINŞEHİR Mh., ALEV Sk., AYBEK Sk., GÜLTEN Sk., ORKUN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33228-12529)

- ESENTEPE Mh., 2960. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33145-28702 TM)

- ALTINŞEHİR Mh., GÖKTEPE Sk., NUR Sk., OSMANLI Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33220-11067)

- YILDIRIM Mh., YAKUT Sk., YAPRAK Sk., GÜNAYDIN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33168-8211)

- KARADOLAP Mh., ABUHAYAT Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33203-28840)

- HÜRRİYET Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33248-9115 T.M.,9085 T.M.,9647 T.M.)

- PINARTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33251-22465)

- PINARTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33252-22182)

- AKÇABURGAZ Mh., 3093. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33253-20752)

- YENİMAHALLE Mh., 4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33261-31884 DP 7)

- MURAT ÇESME Mh., SULTAN MURAT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33266-24319)

- GÜNEŞLİ Mh., 2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33190-31173)

- KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., RIFAT ILGAZ Cd., MERMER(*) Sk., MİHRAP (*) Sk., FENERTEPE Cd., FETİHTEPE Cd., GAZİ MUSTAFA KEMAL Bul., EMİR SULTAN Sk., GÖKÇEADA Cd., KINALIADA Cd., 1743. Sk., 1750. Sk., 1744. Sk., TOMURCUK Sk., SAFAHAT Sk., BAYRAKTAR Sk., TOZKOPARAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33191-12634-12571-12629-12630-12648-12631-99369-12673-12645-99362-12644-12632-12633-12652-12643-12627-12815-12816-12817-12819-12820-12821-12822-12823-12824-12825-12826-12827-12835-12636-12637-12638-12639-12646-12640-12676-12649-12788-12653-12674-99393-99394-12782-12735-12736-12737-12785-12784-12783)

- CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., DEĞİRMENCİ ADİL Sk., KADİR Sk., ÇALIKAĞA Sk., ERSİN Sk., TURGUT ÖZAL Bul., SÜLEYMAN ERGÜL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33217-25534)

- MEHMET AKİF Mh., KILIÇ ALİ Sk., KEMALPAŞA Cd., 3.BARBAROS Sk., ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN Cd., ULUS Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33198-11598)

- KANARYA Mh., BOZDOĞAN Cd., FLAMAN Cd., HÜD HÜD KUŞU Sk., FLORYA Cd., KIZ KUŞU Sk., ZÜMRÜTÜ ANKA Sk., YARASA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33201-11606)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1242. Sk., 1.ÇEŞME Sk., 1.ÇINAR Sk., PINAR Sk., ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33240-11471)

- AKÇABURGAZ Mh., 3034. Sk., 3038. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33254-20095)

- AKÇABURGAZ Mh., 3038. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33255-27910)

- KUŞTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33244-9350,9625,9345,9452,9659,9639 T.M.)

- ZAFER Mh., UĞURLU Sk., DOĞAN 1 Sk., ELMALI 1 Sk., SEHER Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33258-31017 DP 23)

- İNÖNÜ Mh., 26/10E Sk., 26/10F Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33259-18701)

- BAHÇELİEVLER Mh., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33265-24432)

- EKİNOBA Mh., BENİZ Sk., DANTEL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33267-24360)

- 100. YIL Mh., FETİH Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33270-18293)

- YEŞİLKÖY Mh., ABİDİN DİNO Sk., ERGUVAN Sk., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-11:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33274-1230)

- YEŞİLKÖY Mh., AHMET TANER KIŞLALI Sk., ÇARDAK YOLU Sk., HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:15-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33275-1607)

- OSMANİYE Mh., ÇAĞLAR Sk., FABRİKALAR C Cd., İNCİRLİ ÇIKMAZI Sk., İNCİRLİ YOLU Sk., İSMAİL EREZ Bul., MESCİT Sk., MİNE Sk., SUGÖZÜ Sk., YEŞİLSU Sk., ŞENGÜL Sk., ŞİRİN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33276-1873)

- ATATÜRK Mh., MERVE Sk., ANAFARTALAR Cd., YUNUS EMRE Cd., YAĞMUR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33250-22104)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33256-20433)

- AKÇABURGAZ Mh., 3051. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33257-20926)

- FERHATPAŞA Mh., GÖRGÜLÜ Sk., AYIŞIĞI Sk., DEMİRBAĞ Sk., DERUNİ Sk., AYAZ Sk., ZEMZEM Sk., OBA Sk., VİLDAN Sk., ATATÜRK Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33263-23060 23680 23623)

- NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/2 Sk., 56 Sk., 65/2 Sk., 65/3 Sk., 65/A Sk., 65/C Sk., 67 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., SÜMER Mh., 27/1 Sk., 27/2 Sk., 27/3 Sk., 27/9 Sk., YEŞİLTEPE Mh., 55/4 Sk., 55 Sk., 56/1 Sk., 56/2 Sk., 56/2A Sk., 56/3 Sk., 56/4 Sk., 56/5 Sk., 56/6 Sk., 56/7 Sk., 57 Sk., 57/11 Sk., 57/12 Sk., 57/13 Sk., 57/14 Sk., 57/20 Sk., 57/21 Sk., 57/4 Sk., 57/5 Sk., 57/6 Sk., 57/7 Sk., 57/A Sk., 74/3 Sk., AHMET KAMBUR Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33281-1023)

- NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/1 Sk., 55/2 Sk., 55/3 Sk., 55/6 Sk., 65 Sk., 65/2 Sk., 65/6 Sk., 65/7 Sk., 65/8 Sk., 65/B Sk., 65/C Sk., 65/D Sk., 67/4 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., SÜMER Mh., 28/4 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33284-1887)

- YEŞİLKÖY Mh., BILDIRCIN Sk., ÇEKMECE Cd., DOĞRUYOL Sk., GÜVERCİN Sk., HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER Sk., HİLMİ NAİLİ Sk., KALE Sk., KÖSE RAİF PAŞA Sk., ORHAN GAZİ Sk., SÜBYAN MEKTEBİ Sk., UÇAN Sk., ÜMRAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33272-1266)

- CUMHURİYET Mh., BAHARLIBAHÇE Sk., ANADOLU Cd., BEGONYA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33277-25080-25101-25297)

- NAKKAŞ Mh., İZZETTİN Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AYDINLAR Mh., CELEPKÖY Mh., DAĞYENİCE Mh., HİSARBEYLİ Mh., KALFA Mh., KARAMANDERE Mh., KESTANELİK Mh., KIZILCAALİ Mh., ORMANLI Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., ÖRENCİK Mh., YALIKÖY Mh., YAYLACIK Mh., YAZLIK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33286-23007 23210 23206 23192 23450 23135 23509 23113 23361 23516 23418 23175 23659 2355723581 23712 23225 23477 23474 23260 23765 23122 23506 23673 23647 23679 23734 23123 23459 23446 23124 23366 23548 23124 23466 23186 23597 23204 23387 23499 23126 23436 23654 23612 23318 23100 23158 23539 23049 23367 23033 23127 23494 23465 23112 23575 23512 23359 23707 23311 23118 23669 23143 23130 23121 23317 23282 23386 23402 23117 23119 23766 23221 23716 23695 23672 23125 23740 23439 23315 23572 23564 23319 23429 23475 23710 23114 23115 23604 23458 23735 23583 23517 23531 23116 23321 23584 23140 23752 23099 23102 23603 23291 23665 23101 23562 23095 23408 23414 23288 23748 23651 23194 23621 23008 23191 23103 23248 23473 23389 23109 23563 23568 23787 23645 23265 23688 23644 23561 23306 23229 23104 23540 23141 23188 23694 23559 23231 23241 23729 23409 23328 23106 23464 23730 23666 23638 23643 23639 23641 23280 23404 23107 23108 23205 23111 23257 23171 23300 23326 23461 23786)