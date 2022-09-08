Bebeklerde sarılık neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde Sarılık Neden Olur, Nasıl Geçer? Bebeklerde Sarılığa Ne İyi Gelir?

Şimdi hemen okumaya başlayarak bebeklerde sarılık neden olur, nasıl geçer? Bebeklerde sarılığa ne iyi gelir, öğrenin. Bu bilgiler oldukça önemli ve bu yüzden de dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz.

Bebeklerde Sarılık Nedir?

Sarılık, bebeklerin üçte ikisinde görülen bir rahatsızlıktır. Kendiliğinden geçer ama yine de ciddi hastalıklara sebep olur.

Sarılıklar, bilirubin isimli bir maddenin kan dolaşımında normalden fazla miktarda bulunması sonucu gözün ve derinin sarıya boyanmasıdır. Çok fazla sebebe bağlı olarak oluşurlar ve tanının konması da oldukça önemlidir.

Bebeklerde Sarılık Neden Olur?

O halde bebeklerde sarılık neden olur? İşte sarılığa sebep olan durumlar:

Hemolitik anemiler

İlaçlar

Anne sütünden kaynaklı sarılık

Safra kesesi taşları

Pankreas tümörleri

Nadir genetik metabolik hastalıklar

Bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar

Erken doğum

Diyabetli annelerin bebekleri

Bu gibi durumlar bebeklerde sarılığa sebep olur. Bu yüzden de hemen tanısı konmalı ve çözümü uygulanmalıdır.

Bebeklerde Sarılık Türleri

Çözümlerini söylemeden önce hangi sarılık türleri olduğunu öğrenelim.

Fizyolojik sarılık: Yenidoğan bebeklerde görülen bir sarılık türüdür. Geçicidir ve genel olarak bir hafta içerisinde yok olurlar.

Uzamış sarılık: Eğer bebeğiniz erken değil de tam zamanında doğduysa iki haftadan, erken doğan bebeklerde üç haftadan uzun süren sarılıklar uzamış sarılık olarak bilinir. Bu durumda da mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Bebeğiniz için iyi bir işaret değildir.

Sarılık Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Bebeklerde sarılık ne kadar sürer? Normalde bir hafta içerisinde yeni doğan bebeklerde ya da bu sebeplere bağlı olarak sarılıklar geçer. Bazen uzayabilir fakat iki haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir doktora götürülmesi gerekiyor. Peki bebeklerde sarılık nasıl anlaşılır?

Uykuya meyilli olurlar ve emmeleri azalır

Parmakla hafifçe burun ya da karın bölgesine bastırılıp kaldırıldığınsa sarı renk daha bariz bir şekilde tespit edilebilir

Ciltteki sarılık koyulaşıp belirginleşir

Bu durumlara bakarak bebeğinizin sarılık geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz. Bebeklerde sarılığa ne iyi gelir?

Fizyolojik sarılıklar kendiliğinden geçerler.

Patolojik sarılık ise bebekte sarılığın oluşma sebebine göre tedavi gerektirir.

Fototerapi uygulanır. Işık tedavisi olarak da bilinir.

Kan değişimi yöntemine başvurulabilir. Fototerapi yeterli gelmezse kan değişimi yöntemiyle bebekte oluşan sarılık önlenmeye çalışılır.

Ama bu yöntemi uygulamak tehlikelidir. Bu sebeple en son çare olarak uygulanır.

Eğer sarılık uzun süredir devam ediyorsa bebeklere test yapılmalı. Örneğin, idrarda indirgen madde, idrar tetkiki, idrar kültürü, tam kan sayımı…

İşte bebeklerde sarılık nasıl geçer diye merak edenler.. Bu yöntemler ile bebeğinizin sarılığı geçirilebilir.

Sizlere bebeklerde sarılık neden olur ve nasıl geçer sorusunun cevaplarını aktardık. Eğer bebeğiniz yeni doğduysa ve sarılık geçiriyorsa endişelenmenize gerek yok. Sadece emzirmeyi esirgemeyin ve düzenli bir şekilde buna devam edin. Çünkü bebeğinizin emzirme isteği az olacaktır. Eğer siz de az emzirirseniz bebeğiniz aç kalabilir. Bunların olmaması için daha dikkatli davranmalısınız. Ayrıca bebeğinizin sarılığının kaç gün sürdüğünü de gözlemleyin, bu sayede doktora gittiğiniz zaman onlara faydalı bir bilgi olacaktır ve tedavileri de ona göre yapacaklardır.