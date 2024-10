Bebeklerde katı gıda ile tanışma serüveni: Hangi gıdalardan kaçınmalı?

8. TURUNÇGİLLER: ASİDİK YAPILARI NEDENİYLE MİDE SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Portakal, limon, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller, 8-10 aylık bebeklere önerilmemektedir. Bu meyveler yüksek asit içeriğine sahip olduğundan, mide rahatsızlığına, reflüye ve hatta bez bölgesinde pişiğe neden olabilir. Turunçgilleri bebeklerin beslenme programına eklerken, bu gıdaları küçük miktarlarda ve dikkatli bir şekilde sunmalısınız.

Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, National Health Service(NHS), What to Expect