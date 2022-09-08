Bebeklerde hıçkırık neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde Hıçkırık Neden Olur, Nasıl Geçer? Bebeklerde Hıçkırığa Ne İyi Gelir?

Bebekler zaman zaman hıçkırabilir ve bazen bu hıçkırıklar da uzun sürebilir. Bebeklerde hıçkırık neden olur, nasıl geçer? Bebeklerde hıçkırığa ne iyi gelir? Şimdi hep birlikte bu soruların cevaplarına bir bakalım…

Bebeklerde Hıçkırık Neden Olur?

Küçük bebeklerde hatta yeni doğanlarda hıçkırık, endişe edeceğiniz bir olay değildir. Genel olarak çok yedikleri için hıçkırık tutar. Tabi başka sebepler de hıçkırık tutmasına sebep olur. Aslında bebeklerde hıçkırık;

Midenin hızlı büyümesinden,

Çok yemekten,

Gazın iyi çıkarılamamasından,

Hava yutulmasından,

Ani hava değişimden,

Annenin yediği bir besinden

Heyecanlanmalarından dolayı oluşur.

İşte bebeklerde hıçkırık sebebi dediğimizde bu durumları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. O yüzden anne babaların endişelenmelerine ya da ne yapacaklarını şaşırmalarına gerek yoktur.

Küçük bir not: Bebeklerde hıçkırık tutması zararlı değildir ama yine de bazı durumlarda ufak hastalıkların habercisi de olabilir. Bebeğinizin ne kadar süre hıçkırdığına ve hıçkırırken zorlanıp zorlanmadığına bir bakın ve gözlemleyin. Eğer doktorla iletişime geçmeniz gerekirse, bu bilgileri aktarabilirsiniz.

Bebeklerde Hıçkırık Nasıl Geçer?

Bebeğiniz hıçkırıyorsa siz ne yapmalısınız? Bebeklerde hıçkırık nasıl durdurulur? İşte bilmeniz gereken bütün bilgiler:

Bebeklerde hıçkırığa ne iyi gelir dediğimizde ilk yapılması gereken şey emzirmektir.

Gün içerisinde sık sık emzirmeniz gerekir. Acıkmadan emzirmeye çalışın, çünkü acıkan bebekler çok hızlı doyduklarında hava yutabilirler.

Dik tutun. Böylece bebeğiniz daha rahat nefes alır.

Bebeğinizi yukarı ya da aşağı zıplatmayın. Olabildiğince sabit tutun.

Sırtını sıvazlayın…

Bu önlemleri aldığınız zaman bebeğinizin hıçkırığı kısa süre içerisinde duracaktır.

Bebeklerde Hıçkırık Ne Zaman Biter?

Bu konuyla ilgili olarak merak edilen başka bir konu da bebeklerde hıçkırık ne kadar sürer? Yetişkinlerde hıçkırık tutmasına iyi gelen önlemlerden birisi sudur. Bebeklerde ise bu durum geçerli değildir. Normalde bebeklerde hıçkırık birkaç dakika sürmelidir. Eğer bu süre uzarsa ve geçmiyorsa o zaman bir doktora göstermeniz gerekebilir. Endişe edici bir durum olmayabilir ama yine de önlem alınmasında fayda vardır.

Buna ek olarak yenidoğan ve altı aydan küçük olan bebeklere kesinlikle bu durumlarda su vermeyin. Çünkü bildiğiniz üzere ilk altı ay anne sütü önemlidir. Eğer bebeğinize hıçkırık geçsin diye su verirseniz mamaya olan ilgisi anında azalabilir ve yeterli beslenemez.

Hıçkırık Sırasında Neler Yapılmamalı?

Sizlere bebeklerde hıçkırık tutulması olduğunda neler yapmanız gerektiğinden bahsettik. Şimdi biraz da neler yapmamanız gerektiğinden bahsedelim.

Hıçkırıkların bebeklerin midesinin düzgün bir şekilde geliştiğinin belirtisi olduğunu unutmayın. Bu iyiye işaret olabilir. Buna ek olarak;

Bebeklerinizi korkutmayın

Dillerini çekmeye çalışmayın

Su içirmeyin, emzirin

Bebeğinizin hıçkırık sürecinde sakin kalmasını sağlayın.

Bebeği baş aşağı tutmayın

Bu önlemlere çok dikkat edin. Eğer bunları yaparsanız bebeğinize zarar verebilir. Endişeye kapılır ya da büyüdükçe bazı hareketlere tepki vermesine sebep olur. Bebeğiniz hıçkırdığı zaman yukarıda sıraladığımız önlemleri almanız gerekiyor. Dediğimiz gibi eğer kısa sürede geçmiyorsa ve uzamışsa o zaman bir doktor tavsiyesi alabilirsiniz.

Belki gözden kaçırdığınız bir şey olabilir ya da bebeğinizle ilgili tutuş pozisyonunuz yanlıştır. Bunların hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak şunu da eklemek istiyoruz: Bu gibi durumları sık sık yaşayabilirsiniz. O yüzden endişe etmeyin ve hemen bebeğinizi dik tutun. Bebeğiniz rahatladıkça hıçkırığı da geçecektir.