Katılımcı sayısı 7 milyon 92 bini aşan ve biriken fon tutarı ise 228 milyar liraya yaklaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (Otomotik Katılım Sistime ile birlikte 13.3 milyon ve yaklaşık 150 milyar TL) yakın zamanda kısmi çekme hakkı, devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması ve yıllık limitin üzerinde para yatırınlara da devlet katkısı olanağı sağlandı. Bir süre önce de 18 yaş altı genç ve çocuklara sisteme katılma hakkı tanınmıştı. İşte 18 yaş altı çocuk ve gençlere Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılma hakkı verilmesinin etkileri rakamlara da yansıdı.
171 BİN ÇOCUK VE GENÇ
Emeklilik Gözetim Merkezi istatistiklerine göre sistemin hayata geçtiği 11 Haziran'dan bu yana geçen 6 ayda 171 bin çocuk ve genç için BES'te birikim yapılmaya başlandı. Sistemin en kalabalık 18 yaş altı grubunu 11 bin 922 kişi ile 2 yaşında olan çocuklar oluşturdu. 11 bin 655 bebek doğar doğmaz BES'e katıldı. Kişi başına en çok katkı payı 3 bin lira ile 17 yaşındaki gençlere yatırıldı.
YAŞ ARTTIKÇA SAYI DÜŞTÜ
6 aylık süreçte 171 bin genç ve çocuk için ebeveynleri 282 milyon lira katkı payı yatırdı. Bu katkı payı değerlenerek 313 milyon liraya ulaştı. Bazı çocuklar için daha fazla sözleşme yapılırken toplam sözleşme sayısı 181 bine yükseldi. En düşü katkı payı bin 78 lira ile 1 yaşındakı çocuklar için yatırıldı. 6 yaşa kadar çocukların sayısı her yaş için 11 bini geçerken yaş ilerledikçe sayı da düştü. 17 yaşındakiler kişi başı en yüksek katkı payı yatırılan yaş grubunu oluştururken bu grubun sayısı 5 bin 27 ile en az katılanm sağlayanlar oldu.
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