Ticaret Bakanlığınca, bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına ilişkin yürütülen piyasa gözetimi ve denetimlerinde “Yüzme Eğitimi İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar Standardı”na açık bir şekilde aykırı ve güvensiz olan birtakım yüzme oturakları tespit edildiği belirtilerek, idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaz sezonuyla birlikte özellikle bebekler ve çocuklara yönelik yüzmeyardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına talep arttığına dikkat çekilerek, bu durumun söz konusu ürünlerden kaynaklanan güvenlik risklerini de beraberinde getirdiği ifade edildi.

Tüketicileri koruma görevinin titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bu dönemde söz konusu ürünler ile ilgili denetimlerin yaptırıldığı ve önlemler alındığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda özellikle hassas tüketiciler olan bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına ilişkin yürütülen piyasa gözetimi ve denetimlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde “Yüzme Eğitimi İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar Standardı”na açık bir şekilde aykırı vegüvensiz olan birtakım yüzme oturakları tespit edildiği ifade edildi.

İlgili standardın "Yüzme oturaklarının tasarım ve görünümü, su oyuncağı izlenimi uyandırmamalıdır" ve"Hayvan imitasyonları, araba ve tekne yapıları veya su oyuncağı karakteri çağrışımı yapan diğer elemanlar gibi su seviyesi üzerindeki yapılar veya oyuncak bileşenleri ile güneşlik veya gölgelik gibi rüzgar tutan yapılar olmamalıdır." hükümlerine aykırı ürünlerin güvensizlik teşkil ettiği vurgulandı.

Çocuklar için büyük bir risk oluşturması sebebiyle, tüketicilerin satın alacakları yüzme yardımcısı ürünleri seçerken dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvensiz ürünlerle ilgili olarak idari işlemler başlatılmıştır. Diğer taraftan, benzer şekilde ilgili standarda uygun olmayan ürünlerin imalatçı/ithalatçıları tarafından ivedilikle piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden iade alınması amacıyla tüm satış kanallarına konuya ilişkin resmi yazı iletilmiştir. Tüketicilerimizin ürün satın alırken belirtilen hususlara dikkat etmeleri, ürünün üzerinde ve beraberinde verilen kullanım talimatlarına mutlaka uymaları çocukların güvenliği açısından önem taşımaktadır. Yüzme tertibatları can kurtarıcı olmadığından sadece yüzme havuzlarında ve akıntı gelgit ve dalga olmayan durumlarda kullanılmalıdır."