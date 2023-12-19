Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık "Bebek kaybetmemek için ilk 3 ayda bu gıdalara dikkat!"

        "Bebek kaybetmemek için ilk 3 ayda bu gıdalara dikkat!"

        Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınların bebeklerini kaybetmemeleri için ilk 3 ayda dikkat edilmesi ve tüketilmemesi gereken gıdaları sıraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gebeliğin uzun süreli bir yolculuk olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, gebeliğin ilk 3 ayında beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi. Nelerden beslenilmesi ve nelerden kaçınılması gerektiğin iyi bilmek gerektiğinin altını çizen Çoksüer, ilk 3 ay, gelişimin en fazla olduğu dönemde bebeğin organ gelişimi bu dönemde gelişmekte olduğunu dile getirdi.

        • 2

          “Bu dönemde yaptığımız en ufak bir yanlış, bebeğin engelli doğmasına neden olabilmektedir” diyen Çoksüer, “Gebeliğin ilk 3 ayında doktor kontrolü dışında kesinlikle ilaç kullanımı olmaması gerekiyor. Özelikle antibiyotik kullanımından uzak durmak lazım ya da nezle, grip gibi çok sık görülen hastalılar nedeniyle çok sık ilaç kullanmaktan kesinlikle bunlardan uzak durmak lazım.

        • 3

          Kadınlar mümkün olduğu kadar saç boyaları ve makyaj malzemelerinden gebeliğin ilk 3 ayında uzak durması gerekiyor. Çünkü bunlardaki bazı kimyevi maddeler bebeğin etkilenmesine neden olabilmektedir.”

        • 4

          Gerek sebzelerde, gerek meyvelerde çok aşırı olarak tarım ilacı kullanabilmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Çoksüer, “Tarım ilacı kullanıldığı için bu dönemde çocuklar üzerinde olumsuz etki göstermekte. Meyve ve sebzeleri çok iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Nasıl yıkamaları gerekiyor? Bir litre suya bir kaşık karbonat koymaları lazım. Sonra meyve sebzeler iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Ya da bir litre suyun içerisine bir kaşık elma sirkesi koyup o şekilde de temizlenebilmekte. Bu dönemde vücudun tarım ilacını almasını engellemek. Bu, önemli bir detay, vurgulamak isterim” dedi.

        • 5

          Gebeliğin ilk 3 aylık sürecinde yeşil sebzeleri çok önerdiklerini ifade eden Dr. Çoksüer, “Diğer bir nokta hazır gıdalar. Artık evde yemek pişirme işlemleri biraz azaldığı için fast-food türevi, hamburger, pizza ya da konserve türü gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bebeğimizi korumak istiyorsak bu gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerek. Sigaranın içerisinde çok toksik maddeler var. Gebelik esnasında toksik maddelere maruz kalmaması gerekiyor. Bunun içerisinde en az 250’ye yakın toksik maddeler var. Bu toksik maddelerin içerisinde fare zehrinden tutun, tuvalet temizliğinde kullanılan deterjanlara kadar kimyevi bileşenleri söz konusu” diye konuştu.

        • 6

          Özelikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmekte olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Çoksüer, “Bunlardan mutlaka ve mutlaka uzak durulması gerekiyor. Yine aynı şekilde sakatat türü çok fazla tüketmemelerini öneriyoruz. Midye, karides gibi gıdalardan da uzak durması gerekiyor. Annelerin, anne adaylarının gazlı içeceklerden uzak durması gerekiyor. Çünkü gazlı içeceklerin içerisindeki glikoz yükü yüksek olduğu için gebeliğe aşırı derece de zarar verebilmektedir. Mümkün olduğu kadar uzak durulması lazım” şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa