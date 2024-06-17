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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebek arabası kapıya sıkışınca öfkelenen baba sürücüye saldırdı | Son dakika haberleri

        Bebek arabası kapıya sıkışınca öfkelenen baba sürücüye saldırdı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arka kapıdan otobüse binen yolcuyu fark etmeyen sürücü kapıyı kapatınca, bebek arabası kapıya sıkıştı. Olaya sinirlenen baba sürücüye saldırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 22:17 Güncelleme: 17.06.2024 - 22:17
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        Bebek arabası kapıya sıkışınca sürücüye saldırdı
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        Kocaeli'deki olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü, durakta yolcu almak için durdu. Arka kapıdan bebek arabası ile araca binerken durumu fark etmeyen sürücü kapıyı kapatmak için düğmeye bastı. Bebek arabasının kapıya sıkışmasıyla bağıran şahıs, sürücüye saldırdı.

        Kabin camını yumrukla kıran şahsı vatandaşlar zorlukla dışarı çıkardı. Defalarca sürücüye saldırmaya çalışırken, yolcular araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, taşkınlık çıkaran şahsı uzaklaştırdı.

        Olay sebebiyle yolcular ve araçta bulunan çocuklar korkarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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