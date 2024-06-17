Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gaziantep’te, yol kenarlarına atılan yüzlerce kurban derisi ve atık tepki topladı

        Gaziantep’te, yol kenarlarına atılan yüzlerce kurban derisi ve atık tepki topladı

        Gaziantep'in Sacır Mahallesi'nde yüzlerce büyük ve küçükbaşa ait deriler ile karın ve bağırsakları yol kenarına bırakıldı. Çevreyi saran kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşların tepkisine yol açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:35 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'de, kurban kesimlerinin ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği tepkiye yol açtı.

        DAYANILMAZ BİR KOKU

        Kurban Bayramı’nın 2'nci gününde mezbahanelerin de bulunduğu Sacır Mahallesi’nde yüzlerce büyük ve küçükbaşa ait deriler ile karın ve bağırsakları yol kenarına bırakıldı. Deri ve atıklar sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya sebep oldu.

        EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

        REKLAM

        Mahalle halkının şikayeti üzerine belediye ekipleri yol kenarlarında biriken tonlarca ağırlıktaki deri ve atıkları iş makineleri ile toplayarak temizlik çalışmalarına başladı. Toplanan deri ve atıklar kamyonlara yüklenerek, çöp depolama alanına götürüldü. Mahallede yaşayan Sibel İnci, yol kenarlarında bırakılan kurban atıkları nedeniyle evlerinde oturamaz duruma geldiklerini söyledi. Kurban derilerinin yol kenarlarına atılmış olmasına tepki gösteren İnci, “Bayramda maalesef bu görüntü ile karşılaştık. Görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku nedeniyle evlerimizde oturamıyoruz" dedi.

        Bilal Son ise derilerin bölgede bulunan mezbahane esnafı ve bazı kişiler tarafından atıldığını belirterek, "Yoğun trafiğin olduğu yoldan geçenler ve çevrede oturanlar ağır kokuya dayanamıyor. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı ama daha hızlı davranması gerekiyor. Görüntü kirliliğinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyor ve herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Kurban deriler
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Almanya'da Romanya şov!
        Almanya'da Romanya şov!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Habertürk Anasayfa