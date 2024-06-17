Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        İşte caninin ifadesi! Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı

        İzmir'de yaşıtı olan eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in 30 bıçak darbesi aldığı ortaya çıktı. Tutuklanan cani ise ifadesinde, eski kız arkadaşının barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde tartıştığı eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) tarafından 30 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hacer Çağla Çetinalp'in (15) cenazesi adli tıp kurumundan teslim alındı.

        DHA'nın haberine göre annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in, U.E.Y. ile babasının evinde buluşmak için bayram harçlığı alma bahanesiyle evden ayrıldığı, Çetinalp'in annesine en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attıktan yaklaşık 1,5 saat sonra ölü bulunduğu ortaya çıktı.

        Olay, 15 Haziran akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp ile eski erkek arkadaşı U.E.Y., Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu. İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çetinalp'i 30 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı.

        REKLAM

        KIZININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

        Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alındı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

        BARIŞMAYI REDDETMİŞ

        U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp'in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayın ardından Çetinalp'in telefonunu ve olayda kullandığı bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y., cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.

        Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise ifadesinde, U.E.Y.'nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç., U.E.Y. ile kızı Çetinalp'in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.

        ANNESİNE MESAJ ATMIŞ

        Hacer Çağla Çetinalp'in, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in babasının evine giderken babaannesinin kendisi için bıraktığı bayram harçlığını alma bahanesiyle evden ayrıldığı belirtildi. İ.U.Ç.'nin, evinde buluşturduğu kızı ile U.E.Y.'nin bir süre yanında durup, daha sonra konuşabilmeleri için dışarıya çıktığı ifade edildi.

        Çetinalp'in annesi Kaya'ya en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attığı daha sonra kızına ulaşamayan Kaya'nın eski eşi İ.U.Ç.'ye haber verdiği kaydedildi. Dışarıdan eve dönen baba İ.U.Ç.'nin saat 19.30 sıralarında kızının cesedini bulduğu yönünde Kaya'yı aradığı belirtildi. Çetinalp'in 2 yıldır görüştüğü U.E.Y.'nin olumsuz davranışlar sergilediği, bu durumdan etkilenen Çetinalp'in psikolojik destek aldığı ve annesi Kaya'nın kızının U.E.Y. ile görüşmesini yasakladığı ifade edildi.

        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hacer Çağla Çetinalp
        #son dakika
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Habertürk Anasayfa