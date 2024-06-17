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        Haberler Dünya Binlerce kişi bir araya geldi: Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağa karşı gösteri yapıldı | Dış Haberler

        Binlerce kişi bir araya geldi: Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağa karşı gösteri yapıldı

        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zafer kazanmasıyla erken genel seçime giden Fransa'da binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:15
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        • 1

          Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde kazanımlar elde etmesi üzerine erken seçime gitme kararı alırken Lyon'un da aralarında bulunduğu ülkenin farklı noktalarında aşırı sağa karşı gösteriler yapılıyor.

        • 2

          Sendikaların çağrısıyla Lyon'un Marechal Lyautey Meydanı'nda toplanan 10 bin civarında kişi, aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.

        • 3

          Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin AP seçimlerinde 31,37 oyla açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Macron'un Parlamentoyu feshetmesi ile erken seçim sürecine giren ülkede aşırı sağcıların yükselişine karşı tepkiler sürüyor.

        • 4

          Ülke genelinde aşırı sağın yükselişini protesto için hafta sonu yapılan gösterilere 600 binden fazla kişi katıldı.

        • 5

          AP seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

        • 6

          Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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