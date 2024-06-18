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        Haberler Magazin Sefo'dan millî futbolculara şevk

        Sefo'dan millî futbolculara şevk

        EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye, ilk maçını bugün saat 19'da Gürcistan ile oynayacak. Sefo'nun hazırladığı; cesaret, başarı ve inanç temalı sözlere sahip "Türkiye'm", millî futbolculara şevk verdi. Bu haberimizde "Türkiye'm" ve daha önceki organizasyonlarda üretilen millî takım marşlarını dinleyeceksiniz

        Giriş: 18.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:05
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        Sefo'dan millî futbolculara şevk
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        EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye, ilk maçını bugün saat 19'da Gürcistan ile oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi Cengiz Erdem'in girişimiyle Sony Müzik sanatçısı Sefo tarafından hazırlanan ve hiç bir karşılık beklemeden millî takıma hediye edilen "Türkiye'm"; cesaret, başarı ve inanç temalı sözleriyle millî futbolcularımıza şevk verdi.

        • Sefo- Türkiye'm

        Daha önceki organizasyonlarda üretilen milli takım marşları ise şöyle;

        • Tarkan-Bir Oluruz Yolunda

        • Tarkan - Hep Birlikte Milli Takım

        • Gülben Ergen ve Ege Çubukçu- Aşk Hiç Bitmez

        • 35 sanatçı- Hep Seninleyiz Türkiye

        • Özgün-Milli Takım Marşı

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        • Serdar Ortaç- Bitti Demeden Bitmez

        • Murat Başaran - Haydi Türkiyem

        • Ayna - Türkiye Milli Marşı

        • İsmail YK - Bas Gaza

        • Kıraç - Haydi

        • Eypio ve Burak King-Ay Bizim Yıldız Bizim

        • Mustafa Sandal & Derya Uluğ&Eypio & Irmak Arıcı-Bizim Çocuklar

        • Sümer Ezgü - Euro 2024 Milli Takım Marşı

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        #Sefo
        #türkiye

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