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        Haberler Gündem Güncel MİT'in tespit ettiği böcek de müzede! | Son dakika haberleri

        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!

        FETÖ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine yerleştirilen böcek MİT'in müzesinde sergileniyor. İşte müzedeki dikkat çeken detaylar. Habertürk'ten Buse Gençtürk ve Adem Gümüş'ün özel haberi..

        Giriş: 18.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:24
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        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadelede kritik operasyonlara imza atıyor. O operasyonlara dair en çok merak edilen ise perde arkasındaki ayrıntılar...

        Habertürk ekibi, MİT’in "kale" yerleşkesindeki müzede yer alan terörle mücadeleye dair obje ve belgeleri görüntüledi. FETÖ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine yerleştirilen böcek de MİT'in müzesinde sergileniyor.

        Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müzesinde istihbarat araç gereçlerinin yanı sıra terörle mücadeleye ilişkin çok sayıda belge ve obje de yer alıyor. Müzede, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye dair dikkat çekici birçok ayrıntı bulunuyor.

        MİT’in Yenimahalle yerleşkesi, 15 Temmuz 2016'da planladıkları darbeyi hayata geçirmek isteyen FETÖ'cülerin hedefleri arasındaydı.

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