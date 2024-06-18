Karşılaşma sonrası Montella, Barış Alper'in attığı golün planları dahilinde gerçekleştiğini belirterek, "Maçtan önce 'Derine koşan oyuncular bu maçta bizim için çok önemli, Barış'ı kullanacağız ve onların iki stoperi yetişemeyecek' diye söylemiştim. Öyle bir pozisyon da denk geldi." dedi.

Gözler Konya'da oynanacak olan Letonya maçına çevrildi...