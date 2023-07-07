1 Şurada Paylaş!









BEBEKLER AĞLARKEN NE ANLATMAK İSTER?

Ağlamak bir bebeğin yaşamının il 4 ayında kendi ihtiyaçlarını ifade etmesinin tek yoludur. Ancak ebeveynler bebeğin açlıktan mı, acıdan mı yoksa uykusuzluktan mı ağladığını bilemeyebilir. İşte, bebeklerin ağlama şekillerine göre anlatmak istedikleri.

Sıkılmış bir ağalama: Bebekler ilgiye ihtiyaç duyduklarında sizi onlarla oynamaya davet eder. İstediklerini alamazlarsa da daha hızlı ağlayabililer.

Yorgun ağlama: Bu ağlama daha yüksek olana kadar başta sızlanma ile başlar. Bebekler genellikle ağlarken bir yandan esnerler.