Bebeğiniz hareketleriyle ne anlatmak istiyor? İşte, bebeklerin ne istediğini anlatan 10 işaret!
Ebeveynler, bebeklerinin iyiliği ve sağlığı için oldukça dikkat ederler. Bebeklerin tam olarak ne istediğini anlamak ve onların rahatsız eden şeyi bulmak bazen zor olabiliyor. Uzmanlar, bebeklerin yetişkinlerle iletişim kurarken kullandığı yöntemleri özetliyor. İşte, bebeğinizin sizlere beden dili ile anlatmak istedikleri...
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BEBEKLER AĞLARKEN NE ANLATMAK İSTER?
Ağlamak bir bebeğin yaşamının il 4 ayında kendi ihtiyaçlarını ifade etmesinin tek yoludur. Ancak ebeveynler bebeğin açlıktan mı, acıdan mı yoksa uykusuzluktan mı ağladığını bilemeyebilir. İşte, bebeklerin ağlama şekillerine göre anlatmak istedikleri.
Sıkılmış bir ağalama: Bebekler ilgiye ihtiyaç duyduklarında sizi onlarla oynamaya davet eder. İstediklerini alamazlarsa da daha hızlı ağlayabililer.
Yorgun ağlama: Bu ağlama daha yüksek olana kadar başta sızlanma ile başlar. Bebekler genellikle ağlarken bir yandan esnerler.
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Açlıktan ağlama: Bebekler acıktıklarında ağlarken genellikle ellerini ağızlarına götürürler.
Ağrı nedeniyle ağlama: Daha tiz bir şekilde ağlarlar. Periyodik olarak ağrının artığını gösteren çığlık patlamaları görülebilir.
Ayrıca bir bebek ortamdan sıkıldığında veya bunaldığında da ağlayabilir.
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BEBEKLERİN ÇIKARDIKLARI SESLER
Avustralyalı opera sanatçısı Priscilla Dunstan, erken çocukluk seslerini inceliyor ve araştırıyor. Bebeklerin çıkardıkları birincil refleks seslerin kasıtlı olduğunu ve iletişim kurmak için ağlamadan hemen önce ses çıkarmaya başladıklarını söylüyor.
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SESLER NE ANLAMA GELİR?
Farklı milletlerden birçok bebek bu fikri doğrulamak için deneye katıldı ve genellikle bebeklerin çıkardıkları sesler ile ifade etmek istedikleri şu şekilde;
"Neh" - "Açım"
"Eh" - "Gazım var"
"Ah" - "Uykum var ya da yorgunum"
"Heh" - "Rahatsız hissediyorum"
"Eairh" - "Ağrım var"
- 5
BEBEKLERİN YAPTIKLARI BEDEN DİLİ HAREKETLERİ
Eller: Bebeklerin elleri eğer kapalı bir şekilde duruyorsa açım anlamına geliyor. Elleri açık ise tokum demektir.
Sırtlarını bükmek: 4 aylıktan küçük bebekler bu hareketi genellikle ağrıya tepki verirken yaparlar.
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Başını döndürmek: Bu bebekler için sakinleştirici bir harekettir. Uyumadan önce endişeli olduklarında bu hareketi yapabilirler.
Kulaklarını tutmak: Çoğu durumda genellikle bebeklerin vücutlarını keşfettiğini ve kendini yatıştırdığını gösterir. Ancak bu hareketle beraber ağlama ve kaşınma gelirse doktora başvurabilirsiniz.
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Yumruklarını sıkmak: Genellikle aç olduklarını gösterir. Bunu zamanında fark ederseniz ağlamalarını önleyebilirsiniz.
Bacaklarını kaldırmak: Karınlarının ağrıdığını gösterir. Bebekler refleks olarak ağrıyı hafifletmek için bacaklarını kaldırır.
Kollarını sallamak: Bu hareket bebeklerin korktuğunu gösterir. Yüksek bir ses, parlak bir ışık ve ani bir uyanış sonucu sergilerler.
Çocuk doktorları, birşey anlamıyor gibi gözükseler bile sık sık bebeğinizle konuşmanızı ve her şeyi ona açıklamanızı önerir. Ses ve kullandığınız mimikler sevdikleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar.