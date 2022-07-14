BDDK, Quick Finans’a faaliyet izni verdi

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Maher Holding çatısı altında yer alan Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finans, 14 Aralık 2021 tarihinde kuruluş iznini alarak, 31 Aralık 2021 tarihinde kuruluşunu gerçekleştirmişti.

50 milyon TL sermaye ile kurulan Quick Finans, BDDK’dan 07/07/2022 tarihinde aldığı faaliyet izni ile faaliyetlerine başlayabilecek.

Kurul Kararı 14/07/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamında, her türlü mal ve hizmet alımına kredi verecek olan Quick Finans, İstanbul Kozyatağı’ndaki holding binaları Quick Tower’da faaliyetlerini sürdürecek. Şirkete, Nihat Karadağ liderlik edecek.



2015 yılında Mahmut Erdemoğlu tarafından kurulan ve bünyesinde sigorta başta olmak üzere enerji, gayrimenkul, bilişim ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren şirketler de bulunduran Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, başvurunun onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada; “Maher Holding, bünyesindeki Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın kuruluşundan bu yana eriştiği yüksek hacmi, 4.000’i aşkın yaygın acente ağı ile ulaştıkları başarı hikayesini Ülkemiz finansal piyasalarında hedeflenen finansal çeşitliliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olan finansal sigortalar alanındaki öncü ve lider konumunu, finansman sektöründeki girişimleriyle de sürdürmek, çeşitlendirmek ve grup şirketleri ile sinerji oluşturmak amacındadır. Quick Finans’ın, finansman şirketleri sektörünün kapsayıcı ve tabana yayılmış finansman konusunda öncü misyonunu, sigorta ve finansal sigorta ürünleri ile birlikte geliştirilecek yeni nesil hibrid finansal ürün tekniklerinin sektöre yeni bir anlayış ve gelişim alanı kazandıracağından eminiz” dedi.

SİGORTACILIK VE FİNANS ARASINDAKİ BAĞ KUVVETLENDİ

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise Quick Sigorta’nın sektörde önünü açtığı ve liderlik ettiği kefalet, bina tamamlama, fatura koruma gibi finansal sigortalar ekosistemi ile Quick Finans’ın güçlü temeller üzerine kurulacağını ve sektöre yepyeni ürünler sunacağını belirtti.

Quick Finans’ın, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın finans alanındaki tecrübeleri ve yaygın acente ağı ile birlikte sektöre bir adım önde giriş yapacağını belirtip şunları ekledi: “Gerek sigorta grubumuzdaki teknolojik altyapı avantajımız gerekse sürdürülebilirliğin devamı için önemli olan önleyici sigortacılık ve finans alanındaki pratiklerimiz, risk yönetimi tecrübelerimiz sayesinde, Quick Finans’ın hızlı bir başlangıç yapacağını ve Türkiye’deki sigortacılığın gelişmesine de katkı sunacağını düşünüyorum. Maher Grubu’na ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim.”

“En yenilikçi ve modern yaklaşımlarla akıllı, pratik ve anında kredi çözümlerimizle hizmet vereceğiz”

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Finansman şirketlerinin satış noktasında kredilendirme teknolojisindeki öncü vizyonu ve satış anında kredilendirme tekniklerindeki uzmanlıklarının ışığında, sigortacılık ve finansal sigortalar vizyonunda geliştirilecek finansal ürün ve tekniklerle, sektörde yenilikçi bir anlayışla yer alacağız.

Bu vizyon çerçevesinde, iş modelini farklılaşma ve odaklanma stratejileri üzerine kuran QUICK FİNANS, konuttan otomotive, tedarikçi ve stok finansmanından tarımsal üretim tedarik zinciri finansmanına ve dijital ile perakende satış noktalarındaki mikro finansmana kadar geniş bir yelpazede yer almayı hedefliyor. Yenilikçi yaklaşımları içeren dijitalleşmiş finansman modellerini fintech ve insurtech ile birleştiren akıllı, pratik ve anında kredi çözümlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık ve tüm paydaşlarımız için değer oluşturacağız“ ifadesini kullandı.

Maher Holding Grup firmaları iş birliklerinin de önemli bir güç kaynağı olduğunu ifade eden Nihat Karadağ, “Tüm finansal ürünlerimizi Grubumuzun QPay e-cüzdan hizmetleri ile destekleyerek oluşturacağımız kredi paketlerimiz dijital teknoloji ve kanalları da kullanılarak hızlı ve pratik şekilde müşterilerimize sunulacak. Ayrıca, Quick Sigorta iş birliğinde gerçekleştirilecek bina tamamlama sigortalı kentsel dönüşüm ve ön ödemeli inşaat projeleri kapsamında konut sahibi olacakları tam koruma altına alan güvenli konut finansmanı çözümlerimizle yer alacağız. Diğer taraftan tarım ekonomisi bilgi sistemi ve finansal teknoloji girişimi olan Agrio firmasının üretim ve tedarik zinciri finansmanı altyapısı kullanılarak, öncelikle Ülkemizin gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım politikalarını destekleyecek özel finansman paketleri geliştireceklerini ifade ederek, sektör tecrübesi yüksek uzman çalışma arkadaşlarımız ve yeni nesil teknolojik altyapımızla sektörümüze de değer katacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.