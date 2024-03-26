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        Haberler Ekonomi Girişimcilik BDDK'dan Sipay'a onay - Girişimcilik Haberleri

        BDDK'dan Sipay'a onay

        BDDK'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanan fintek firması Sipay, üye iş yerleriyle direkt anlaşma sağlayarak kart kabul eden kuruluş statüsü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:06
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        BDDK'dan Sipay'a onay
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        Sipay, aldığı izinlerle faaliyet alanını genişletmeyi sürdürüyor. Sipay’in 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında üye işyerleri ile direkt anlaşma yapan kuruluş olma izni verilen kuruluşlar arasına katılmak için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre pek çok ödeme kuruluşu gibi Sipay de POS ödeme hizmetlerini bankalar ile iş birliği yaparak sunabiliyordu. Verilen izin ile Sipay artık Fiziki POS, Sanal POS, Mobil POS, ATM, kiosk, otomat, toplu taşıma validatörleri ve turnikesi gibi cihazları kendisi işleterek üye işyerleri ile direkt anlaşma sağlayabilir hale geldi.

        "AĞIMIZI GENİŞLETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sipay CEO’su Semih Muşabak şunları söyledi:

        “Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi olarak güçlü altyapımız ve güvenilirliğimiz sayesine izinlerimizi artırmayı ve hizmet alanlarımızı genişletmeyi sürdürüyoruz. Hali hazırda elektronik para lisansından ödeme kuruluşu lisansına hesap açma-kapama lisansından para transferine çok sayıda lisansımız bulunuyor. Aynı zamanda kullanıcılarımıza IBAN oluşturabiliyor, FAST sistemine dahil bir elektronik para şirketi olarak 7/24 hızlı para transferine aracılık edebiliyoruz. Açık bankacılık lisansımızı aldık ve bu alanda faaliyetlerimize hızla başladık. En son, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olma izni verilen kuruluşlar arasına katılmak için yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı. Son verilen iznimiz de ödeme alanındaki güçlü altyapımız ve istikrarlı büyüme yolundaki gayretlerimizi onaylayan ve destekleyen önemli bir adım. Uzman ve özverili ekibimizle beraber işimizi güçlü temellere dayandırmaya ve alacağımız yeni izin ve lisanslarla hizmet kapsamımızı büyütmeye devam edeceğiz.”

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