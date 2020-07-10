Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve tüketici finansman şirketlerinin mayıs sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 120 milyar 991 milyon lira oldu.
BDDK tarafından mayıs ayına ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketlerinin Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Rapora göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 63 milyar 708 milyon lira, finansal kiralama alacakları 51 milyar 690 milyon lira ve takipteki alacakları da 4 milyar 429 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Finansal kiralama şirketlerinin mayıs itibarıyla dönem net karı 695 milyon lira ve öz kaynakları 11 milyar 54 milyon lira oldu.
Aynı dönemde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 31 milyar 312 milyon lira olurken, faktoring alacakları da 27 milyar 759 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faktoring şirketlerinin takipteki alacakları 2 milyar 87 milyon lira oldu. Yılın ilk 5 ayında 531 milyon lira dönem net karı elde eden faktoring şirketlerinin öz kaynakları da 8 milyar 574 milyon lira olarak gerçekleşti.
Tüketici finansman şirketlerinin mayıs sonunda aktif büyüklüğü 25 milyar 971 milyon lira, finansman kredisi alacakları 20 milyar 847 milyon lira ve takipteki alacakları 1 milyar 981 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları 5 milyar 486 milyon lira ve dönem net karı 263 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Böylece banka dışı finans kesiminin aktifleri mayıs sonunda 120 milyar 991 milyon lira ve dönem net karı 1 milyar 57 milyon lira oldu.
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