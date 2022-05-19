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BBVA tarafından Garanti BBVA'nın sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) uyarınca 31 Mart 2022'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile onaylanan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") sürecinin 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlandığı açıklandı.

Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA'nın, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin yüzde 36.12'ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın aldığı belirtildi.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası olarak açıklandı.

Böylece, Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı yüzde 85.97'ye ulaştı.