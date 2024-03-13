Baz etkisi ekonomi alanında karşımıza çıkan bir kavramdır. En basit tanımı ile bir değişkenin başka bir değişken üzerindeki etkisini tanımlamak için kullanılır. Ayrıca baz etkisi kavramı, enflasyon hesaplamalarında da karşımıza çıkar. Sizlere baz etkisinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını örneklerle anlatmaya çalışacağız.