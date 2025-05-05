Bayrampaşa’da BİM markette kasiyeri darp eden şüpheli yakalandı

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 16.48'de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki BİM isimli zincir marketin bir şubesinde meydana gelmişti.

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Edinilen bilgiye göre, E.T, isimli şüpheli ekmek aldıktan sonra kasaya gelip kasiyerle tartışma yaşamıştı. Saldırgan, daha sonra B.Ü, isimli kadın kasiyere önce tekme ardından yumruk atarak, onu darp etmişti. Kasiyerin şikayeti üzerine polis ekipleri görüntüleri izleyerek, şüpheli hakkında çalışma yaptı.

Şüpheliyi tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüpheli E.T’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli, ‘Kasten yaralama ve taciz’ suçlarından adliyeye sevk edilecek.