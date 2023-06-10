Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bayrampaşa'da tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde talihsiz kaza! 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş alınca çıkan saçmaların başına isabet ettiği 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 10.06.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bayrampaşa'da tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu
DHA

Bayrampaşa'da, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş alınca çıkan saçmaların başına isabet ettiği 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mert Cesur, 14 yaşındaki M.B.E. ile dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Akın Sokaktaki arkadaşları Y.S.T.nin evine gitti.

Evde yalnız olan çocuklar Y.S.T.nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada M.B.Enin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mert Cesurun başına isabet etti. Ağır yaralanan Cesur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesurun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.E, emniyete götürüldü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Covid-19 kısıtlamaları yabani memelilerin alışkanlıklarını değiştirdi
Covid-19 kısıtlamaları yabani memelilerin alışkanlıklarını değiştirdi
Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok kenti sel vurdu!
Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok kenti sel vurdu!
Bugün bu yollar trafiğe kapalı!
Bugün bu yollar trafiğe kapalı!
Yeni doğan dağ keçisi motosiklet tutkunlarını gülümsetti
Yeni doğan dağ keçisi motosiklet tutkunlarını gülümsetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.