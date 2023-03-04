Bayrampaşa'da minibüs refüje çarptı: 1 ölü

DHA

Kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsü kullanan Adem Ateş (44) Şehit Kamil Balkan Caddesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs savrularak devrilirken, sürücü Ateş aracın altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahalenin ardından Adem Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alarak kaza yerine gelen Adem Ateş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, ölen kişinin cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.