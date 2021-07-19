Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı tatilini memleketinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyenler yollara koyuldu. Pandemi döneminde özel araç ile yolculuklara yönelimin artması, karayollarında bayram öncesi yarattığı yoğunluk ile kendini hissettirirken, bu durum sürücüleri de daha dikkatli olmaya zorluyor.

Bu kapsamda, otomotiv sektöründeki şirketlerden bayramda kendi aracı ile yolculuk yapacak sürücülere çeşitli uyarılar yapılıyor.

Otokaç'tan yapılan açıklamada, yolculuk öncesinde kontrol edilmesi gerekenler hatırlatıldı. Buna göre, motor yağının tam, benzer şekilde soğutma suyununda eksiksiz olması gerektiği vurgulandı.

Frenlerin önemine de dikkat çekilerek, fren gücünde azalma varsa ya da balatalardan ses geliyorsa, frenlere baktırmadan yola çıkılmaması uyarısı yapıldı. Aynı şekilde, lastiklerin de rot balans ayarının kontrolünün yola çıkmadan yapılması gerektiği bildirildi.

Otokoç Otomotiv Perakende Direktörü Tanıl Akçaoğlu, "Araçlarıyla yola çıkacakların hem konforlu bir yolculuk hem de kendilerinin ve başkalarının güvenliği için gerekli kontrolleri yapmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

ARAÇ MOTOR YAĞINA DİKKAT

Mobil Oil Türk'ten bayram öncesi yola çıkan ve bayramda yola çıkmaya hazırlanan araç kullanıcılarına yönelik olarak, araç motor yağı ve yağ filtresinin, araç kataloğunda belirtilen sürelerde değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Uzun seyahatlerde motorun yağ eksiltmesine bir miktar yağ bulundurmanın faydalı olacağı kaydedilirken, şanzıman yağ kaçaklarının kontrolüne dikkat çekildi.

Standart kullanım ömrü 2 yıl olan fren hidroliğinin ise, ömrü dolması beklenmeden mevsim geçişinde kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, uzun yaz yolculuklarında motorun hararet yapmaması için soğutma sisteminin temizlenmesi, cam suyu ve silecek süpürgeleri kontrolü, akü zayıflamalarına karşın şarj işlemi veya akü değişimi, farlarda sararma, matlaşma, çatlak ve kırıklara karşı müdahale, yaz mevsiminde kış lastikleri ile yola çıkılmaması gibi kontrollerin altı çizildi.

BİRKAÇ SAATTE BİR MOLA VERİN

Lastik üreticisi Goodyear da, bayram tatili için yola çıkmadan önce sürücülerin ve yolcuların güvenle yolculuk yapmaları için gereken önerileri sıraladı.

Yapılan açıklamada, lastiklerin mevsime ve yol koşullarına uygun seçilmesi, yalnızca lastik dişlerini yıpranmaya karşı kontrol etmekle de kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Buna göre, yüklü aracın ihtiyaçlarını karşılamaya uygun, doğru basınçta ayarlanmış lastikle yola çıkılmasının önemine işaret edildi.

Öte yandan, sürücülere yönelik olarak yolculuğa çıkmak için çoğunluğun tercih etmediği zamanların seçilmesi, tatilin ikinci günü yola çıkmak veya gece yol almanın trafikten daha az etkilenme anlamına gelebileceği tavsiyeleri paylaşıldı.

Ayrıca, yola çıkmadan önce dinlenme, her birkaç saatte bir mola verme ve mümkünse başka bir sürücüyle yola çıkarak sırayla araç sürme gibi tavsiyeler de sıralandı.

DİŞ DERİNLİĞİNDE SINIR 1.6 MM

Bir diğer lastik üreticisi Michelin de, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Özellikle pandemi sebebiyle uzun süredir park halinde bekleyen araçlar için lastiklerin kontrol edilmesinin şart olduğunu vurgulayan Michelin, lastiklerde sürüş performansını etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Lastik aşınmasının yasal sınırının 1.6 mm olduğu hatırlatılarak, lastik bu sınıra ulaşmışsa hemen değiştirilmesi uyarısında bulunuldu.

Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olmasının da aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkileyeceği kaydedildi.