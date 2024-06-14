Bayramda ve arefede PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?
Bayramda ve arefede bazı kurumlar kapalı olurken PTT ve kargo çalışma durumu merak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor. Bu sebeple ''Bayramda ve arefede kargolar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi, PTT Kargo dağıtım yapacak mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte kargoların çalışma durumu
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Bayramda ve arefede PTT ve kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Kargo bekleyen vatandaşlar, çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde veya bayramda teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler. Peki Bayramda ve arefede PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras kargo çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri 2024
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KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 16-17-18-19 Haziran’da Kurban Bayramı idrak edilecek.
Kargolar 20 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.
Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…
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AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir. Kargo bekleyen vatandaşlar, çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler.
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